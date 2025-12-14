以經典的Lady Dior為畫布 藝術家聯名系列10週年 Marc Quinn回歸！
Lady Dior包是Dior風格的永恆象徵，品牌自十年前展開「Dior Lady Art」藝術家限量系列，每一季邀請來自世界各地的藝術家，以Lady Dior為創新與詩意再詮釋的完美畫布。2025年，Dior歡慶藝術轉化計畫的十週年，共集結十位國際頂尖藝術家，呈現多元視角與對話：傳承與前衛、物質與理念之間的交織。
本次參與「Dior Lady Art」的藝術家包括來自美國的Jessica Cannon、Patrick Eugène、法國藝術家Eva Jospin、Inès Longevial、中國藝術家鞠婷（Ju Ting）、英國藝術家Lakwena、Marc Quinn、韓國藝術家李禹煥（Lee Ufan）、巴西藝術家Sophia Loeb與科威特藝術家Alymamah Rashed。
出身自布魯克林的代美國畫家Jessica Cannon，為Lady Dior創作的三款包款，以太陽、月亮或星星等發光星體為主角，呈現貝殼般的輪廓或鏡面珍珠母色澤，透過迷人褶飾、珍貴水晶、珍珠與薄紗表達光線的變化，並以柔和色調與強烈的酸電藍色調形成對比。而同樣來自美國的Patrick Eugène三件作品運用珍珠致敬海地，結合皮革、拉菲草與竹子等多種材質的編織與刺繡，向多元工藝致敬。
法國Eva Jospin延續她自在Dior 2021秋冬高訂系列與品牌的合作，一款新包向她標誌性的「陽台」（Balcon）系列作品致敬。法國畫家Inès Longevial擅長繽紛色調的肖像作品在三款獨特且驚豔的Lady Dior包中重現，一款結合以多方向絲線刺繡與她標誌性的藍色女性面孔，第二款頂端裝飾鴕鳥羽毛冠冕，包面以拼接布料呈現她二十件最具代表性的作品，最後一款則以刺繡重新演繹此包為迷你版。
中國抽象藝術家鞠婷所創作的兩款經典包款中，迷你包版本以高頻技術製作的條紋裝飾全身，並搭配管狀珠刺繡點綴；中型包重新詮釋動力藝術（Kinetic Art）的原理，以波浪狀面板營造出動感與視覺錯視效果。韓國藝術家李禹煥（Lee Ufan）所創作的三件色調單一的Lady Dior包也呼應他畫作的極簡美學，第一款包款全覆以仿毛皮；第二款則裝飾著大量迷你流蘇；第三款則展現由巧妙刺繡手工縫製於皮革上的迷人浮雕效果。
來自倫敦的藝術家Lakwena重新詮釋的三款Lady Dior，靈感源自「擁抱、承載與包容」的行為，囊括中型、小型與迷你款式，皆以多層皮革拼接搭配銀色或金色金屬飾面，營造出無限珍貴的視覺效果。而時隔十年再度回歸的英國藝術家Marc Quinn帶來五款新作中，第一款金色包將Dior先生的指紋轉化為獨特的立體雕塑，點綴於皮革之上，另兩款Lady Dior包款裝飾大量由人工智慧生成的虹膜圖案，展現出科技與工藝之間的磁性連結，最後兩款作品則重現他長年創作中常見的蘭花。
巴西藝術家Sophia Loeb設計的四款Lady Dior包中，一款為一座由珍珠、絲線與金屬線點綴的印象派魔幻花園，第二款巧妙混搭多種材質與工藝延續這段花卉旅程，第三款金色皮革運用傳承已久的皮革壓紋技術，創造出有機且具圖案感的視覺效果，最後一款則採用單色紅。科威特Alymamah Rashed創作的包款以菲拉卡島（Failaka Island）為靈感，第一款迷你包透過複雜的刺繡呈現立體浮雕效果，模擬沙地、岩石與藤壺散布海岸的樣貌，第二款中型包則以立體印花和珍珠勾邊致敬科威特的花卉「Humaith」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言