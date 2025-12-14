以經典的Lady Dior為畫布 藝術家聯名系列10週年 Marc Quinn回歸！

Lady Dior包是Dior風格的永恆象徵，品牌自十年前展開「Dior Lady Art」藝術家限量系列，每一季邀請來自世界各地的藝術家，以Lady Dior為創新與詩意再詮釋的完美畫布。2025年，Dior歡慶藝術轉化計畫的十週年，共集結十位國際頂尖藝術家，呈現多元視角與對話：傳承與前衛、物質與理念之間的交織。

本次參與「Dior Lady Art」的藝術家包括來自美國的Jessica Cannon、Patrick Eugène、法國藝術家Eva Jospin、Inès Longevial、中國藝術家鞠婷（Ju Ting）、英國藝術家Lakwena、Marc Quinn、韓國藝術家李禹煥（Lee Ufan）、巴西藝術家Sophia Loeb與科威特藝術家Alymamah Rashed。

出身自布魯克林的代美國畫家Jessica Cannon，為Lady Dior創作的三款包款，以太陽、月亮或星星等發光星體為主角，呈現貝殼般的輪廓或鏡面珍珠母色澤，透過迷人褶飾、珍貴水晶、珍珠與薄紗表達光線的變化，並以柔和色調與強烈的酸電藍色調形成對比。而同樣來自美國的Patrick Eugène三件作品運用珍珠致敬海地，結合皮革、拉菲草與竹子等多種材質的編織與刺繡，向多元工藝致敬。

法國Eva Jospin延續她自在Dior 2021秋冬高訂系列與品牌的合作，一款新包向她標誌性的「陽台」（Balcon）系列作品致敬。法國畫家Inès Longevial擅長繽紛色調的肖像作品在三款獨特且驚豔的Lady Dior包中重現，一款結合以多方向絲線刺繡與她標誌性的藍色女性面孔，第二款頂端裝飾鴕鳥羽毛冠冕，包面以拼接布料呈現她二十件最具代表性的作品，最後一款則以刺繡重新演繹此包為迷你版。

中國抽象藝術家鞠婷所創作的兩款經典包款中，迷你包版本以高頻技術製作的條紋裝飾全身，並搭配管狀珠刺繡點綴；中型包重新詮釋動力藝術（Kinetic Art）的原理，以波浪狀面板營造出動感與視覺錯視效果。韓國藝術家李禹煥（Lee Ufan）所創作的三件色調單一的Lady Dior包也呼應他畫作的極簡美學，第一款包款全覆以仿毛皮；第二款則裝飾著大量迷你流蘇；第三款則展現由巧妙刺繡手工縫製於皮革上的迷人浮雕效果。

來自倫敦的藝術家Lakwena重新詮釋的三款Lady Dior，靈感源自「擁抱、承載與包容」的行為，囊括中型、小型與迷你款式，皆以多層皮革拼接搭配銀色或金色金屬飾面，營造出無限珍貴的視覺效果。而時隔十年再度回歸的英國藝術家Marc Quinn帶來五款新作中，第一款金色包將Dior先生的指紋轉化為獨特的立體雕塑，點綴於皮革之上，另兩款Lady Dior包款裝飾大量由人工智慧生成的虹膜圖案，展現出科技與工藝之間的磁性連結，最後兩款作品則重現他長年創作中常見的蘭花。

巴西藝術家Sophia Loeb設計的四款Lady Dior包中，一款為一座由珍珠、絲線與金屬線點綴的印象派魔幻花園，第二款巧妙混搭多種材質與工藝延續這段花卉旅程，第三款金色皮革運用傳承已久的皮革壓紋技術，創造出有機且具圖案感的視覺效果，最後一款則採用單色紅。科威特Alymamah Rashed創作的包款以菲拉卡島（Failaka Island）為靈感，第一款迷你包透過複雜的刺繡呈現立體浮雕效果，模擬沙地、岩石與藤壺散布海岸的樣貌，第二款中型包則以立體印花和珍珠勾邊致敬科威特的花卉「Humaith」。 中國藝術家鞠婷。圖／Dior提供 英國藝術家LAKWENA。圖／Dior提供 科威特藝術家ALYMAMAH RASHED創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 美國藝術家PATRICK EUGÈNE創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 韓國藝術家李禹煥創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 英國藝術家MARC QUINN。圖／Dior提供 巴西藝術家SOPHIA LOEB。圖／Dior提供 法國藝術家EVA JOSPIN創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 法國藝術家INES LONGEVIAL創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 美國藝術家PATRICK EUGÈNE。圖／Dior提供 中國藝術家鞠婷創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 巴西藝術家SOPHIA LOEB創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 美國藝術家JESSICA CANON。圖／Dior提供 法國藝術家EVA JOSPIN。圖／Dior提供 美國藝術家JESSICA CANON創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供 法國藝術家INES LONGEVIAL。圖／Dior提供 科威特藝術家ALYMAMAH RASHED。圖／Dior提供 韓國藝術家李禹煥。圖／Dior提供 英國藝術家LAKWENA創作的Lady Dior包款。圖／Dior提供

