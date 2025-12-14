Jisoo最新神顏美圖 與邊佑錫、SKZ鉉辰首爾同場跑趴

卡地亞2025年終慶典派對12月5日在首爾清潭洞登場，以「節日故事：來自美洲豹的邀請」為主題，品牌大使BLACKPINK成員Jisoo、邊佑錫（Woo Seok Byeon）與韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）都特地出席，在以美洲豹為靈感營造的華麗神秘的節日場景中，透過珠寶與腕表的穿搭，演繹年末節慶氛圍，展現卡地亞標誌性的風格語彙。

Jisoo以一襲黑色平口禮服演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表，玫瑰金鑽石腕表搭配同系列手環與耳環，縞瑪瑙、漆與石榴石交刻畫栩栩如生的美洲豹姿態，並混搭最新上市的LOVE Unlimited與Clash de Cartier戒指，呈現柔美中帶有力量的女性氣質。

猶如貴公子的邊佑錫則，在俐落紳士風格的大衣翻領上點綴了白K金鑲鑽的Panthère de Cartier美洲豹，搭配Juste un Clou項鍊與戒指，袖口露出腕間華麗感十足的Ballon Bleu de Cartier黃K金腕表，展現低調卻精緻的男性魅力。

鉉辰的造型則融合大膽前衛與優雅，在皮革與皮草的襯托下，白K金鑲鑽的立體造型美洲豹項鍊與戒指成為視覺焦點，並搭配LOVE系列珠寶與造型辨識度極高的Santos腕表，詮釋當代年輕世代的節慶時尚態度。 Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹領帶夾。圖／卡地亞提供 Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供 品牌大使Jisoo出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供 品牌大使邊佑錫演繹卡地亞珠寶與腕表。圖／卡地亞提供 品牌大使鉉辰出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供 Santos de Cartier精鋼腕表大型款。圖／卡地亞提供

