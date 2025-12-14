快訊

NBA／「斑馬」復出強勢終結雷霆16連勝 馬刺挺進NBA盃冠軍戰

一餐吃不完也沒關係 營養師分享4種蔬菜最適合事前冷凍常備

聽新聞
0:00 / 0:00

Jisoo最新神顏美圖 與邊佑錫、SKZ鉉辰首爾同場跑趴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使Jisoo出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供
品牌大使Jisoo出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供

卡地亞2025年終慶典派對12月5日在首爾清潭洞登場，以「節日故事：來自美洲豹的邀請」為主題，品牌大使BLACKPINK成員Jisoo、邊佑錫（Woo Seok Byeon）與韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）都特地出席，在以美洲豹為靈感營造的華麗神秘的節日場景中，透過珠寶與腕表的穿搭，演繹年末節慶氛圍，展現卡地亞標誌性的風格語彙。

Jisoo以一襲黑色平口禮服演繹Panthère de Cartier美洲豹系列珠寶與腕表，玫瑰金鑽石腕表搭配同系列手環與耳環，縞瑪瑙、漆與石榴石交刻畫栩栩如生的美洲豹姿態，並混搭最新上市的LOVE Unlimited與Clash de Cartier戒指，呈現柔美中帶有力量的女性氣質。

猶如貴公子的邊佑錫則，在俐落紳士風格的大衣翻領上點綴了白K金鑲鑽的Panthère de Cartier美洲豹，搭配Juste un Clou項鍊與戒指，袖口露出腕間華麗感十足的Ballon Bleu de Cartier黃K金腕表，展現低調卻精緻的男性魅力。

鉉辰的造型則融合大膽前衛與優雅，在皮革與皮草的襯托下，白K金鑲鑽的立體造型美洲豹項鍊與戒指成為視覺焦點，並搭配LOVE系列珠寶與造型辨識度極高的Santos腕表，詮釋當代年輕世代的節慶時尚態度。

Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹領帶夾。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹領帶夾。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier白K金鑲鑽美洲豹項鍊。圖／卡地亞提供
品牌大使Jisoo出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供
品牌大使Jisoo出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供
品牌大使邊佑錫演繹卡地亞珠寶與腕表。圖／卡地亞提供
品牌大使邊佑錫演繹卡地亞珠寶與腕表。圖／卡地亞提供
品牌大使鉉辰出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供
品牌大使鉉辰出席卡地亞於首爾舉辦的2025年終慶典派對。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier精鋼腕表大型款。圖／卡地亞提供
Santos de Cartier精鋼腕表大型款。圖／卡地亞提供

美洲豹 腕表 戒指

延伸閱讀

冷到爆是真的！旅遊達人直擊首爾冬季9挑戰：通勤預留1小時

愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

韓國鐵道、首爾地鐵罷工在即 首爾市府啟動應對

全智賢、孔劉站邊邊！讓位給LISA、j-hope、Felix 站台LV首爾展覽開幕

相關新聞

私廚喜相逢「孫麵店」開幕日曝光！蔥油拌麵套餐320元、9種小菜50元起

被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，今年由掌廚人孫必成（孫哥）操刀，以「回歸初心」的概念為起點，於新光三越信義新天...

網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值 還有機會抽股票

年末派對歡聚時刻，交換禮物總是令人傷腦筋，想要挑選經濟實惠又實用的好禮，萊爾富限量推出的「2026馬年發財卡」、「202...

Jisoo最新神顏美圖 與邊佑錫、SKZ鉉辰首爾同場跑趴

卡地亞2025年終慶典派對12月5日在首爾清潭洞登場，以「節日故事：來自美洲豹的邀請」為主題，品牌大使BLACKPINK...

全聯青森蘋果優惠45元起 採收10天內低溫直送！大全聯拍合照抽蘋果禮盒

青森縣是日本最大蘋果產地，產量占全日本一半以上，今年適逢青森縣蘋果苗木種植150周年，全聯再度攜手青森縣舉辦推廣記者會，...

紅遍紐約巴黎的皮塔店來了！MIZNON插旗東豐街 地中海街頭風味直送台北

台北東豐街最近新開了一家地中海料理餐廳「MIZNON」。這是以色列米其林星級主廚Eyal Shani於2011年在台拉...

《蠟筆小新電影大冒險期間限定店》最終站登場！電影列車、最新限定周邊萌翻臺中驛站

全台粉絲引頸期盼的「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」迎來最終站！睽違三年，小新與夥伴們重返台中，12月13日至2026年3月15日於「臺中驛鐵道文化園區」盛大登場。延續台北與高雄站的高人氣，本次壓軸站以「電影列車 x月台場景」為主題，結合鐵道氛圍與歷年劇場版經典內容，打造今年冬天最受矚目的歡樂慶典。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。