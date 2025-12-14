聽新聞
0:00 / 0:00
全聯青森蘋果優惠45元起 採收10天內低溫直送！大全聯拍合照抽蘋果禮盒
青森縣是日本最大蘋果產地，產量占全日本一半以上，今年適逢青森縣蘋果苗木種植150周年，全聯再度攜手青森縣舉辦推廣記者會，台日雙強聯手下，預期將帶動蘋果整體業績成長1成以上。
全聯自2018年導入生鮮商品後即開始銷售青森蘋果，今年與去年同期相比，銷售噸數與業績皆呈雙位數成長，預估全年銷量將突破750萬顆，再創新高。全聯集團憑藉採購優勢，由集團貿易課直接向日本產地選果廠進口，固定產地、固定合作廠商，建立「產地溯源、食在安心、貨源穩定、價格平穩」四大特色。
每顆青森蘋果皆由日本農家細心栽培、直採後送至選果廠，結合高科技設備與人工雙重篩選，再透過光感應選果儀器，依甜度與著色度精準分級。包裝完成後全程以攝氏0度C低溫冷藏，10天內直送全聯與大全聯門市，確保最佳鮮度。
青森縣氣候涼爽、四季分明，日夜溫差大且日照充足，加上精緻的疏花、疏果技術，造就果實碩大、香氣濃郁、多汁爽脆的風味。2024年青森蘋果產量約37萬噸，總出口量約3萬噸，其中台灣占比超過7成，進口量近2.3萬噸，顯示台灣市場對青森蘋果的熱愛。今年雖於7、8月降雨偏少，但產量與品質仍維持穩定水準。
青森縣觀光交流推進部理事藤森洋貴表示，青森縣150年來累積深厚的蘋果栽培技術，仰賴農友全年悉心照料，才能孕育出世界頂級品質的蘋果。今年再度與全台超過1,200家全聯及20家大全聯合作，期盼消費者將青森蘋果作為節慶送禮與日常水果，讓這份甜蜜延續下一個150年。
全聯指出，去年青森蘋果前三大熱銷品種為蜜富士、王林與土岐，占銷量逾5成。12月起全聯與大全聯同步推出多款優惠與禮盒，滿足消費者採購與送禮需求。另大全聯即日起至12月18日推出限定抽獎活動，凡購買青森蘋果並完成指定任務，即有機會獲得市價500元的青森蘋果禮盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言