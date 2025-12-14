全聯青森蘋果優惠45元起 採收10天內低溫直送！大全聯拍合照抽蘋果禮盒

青森縣是日本最大蘋果產地，產量占全日本一半以上，今年適逢青森縣蘋果苗木種植150周年，全聯再度攜手青森縣舉辦推廣記者會，台日雙強聯手下，預期將帶動蘋果整體業績成長1成以上。

全聯自2018年導入生鮮商品後即開始銷售青森蘋果，今年與去年同期相比，銷售噸數與業績皆呈雙位數成長，預估全年銷量將突破750萬顆，再創新高。全聯集團憑藉採購優勢，由集團貿易課直接向日本產地選果廠進口，固定產地、固定合作廠商，建立「產地溯源、食在安心、貨源穩定、價格平穩」四大特色。

每顆青森蘋果皆由日本農家細心栽培、直採後送至選果廠，結合高科技設備與人工雙重篩選，再透過光感應選果儀器，依甜度與著色度精準分級。包裝完成後全程以攝氏0度C低溫冷藏，10天內直送全聯與大全聯門市，確保最佳鮮度。

青森縣氣候涼爽、四季分明，日夜溫差大且日照充足，加上精緻的疏花、疏果技術，造就果實碩大、香氣濃郁、多汁爽脆的風味。2024年青森蘋果產量約37萬噸，總出口量約3萬噸，其中台灣占比超過7成，進口量近2.3萬噸，顯示台灣市場對青森蘋果的熱愛。今年雖於7、8月降雨偏少，但產量與品質仍維持穩定水準。

青森縣觀光交流推進部理事藤森洋貴表示，青森縣150年來累積深厚的蘋果栽培技術，仰賴農友全年悉心照料，才能孕育出世界頂級品質的蘋果。今年再度與全台超過1,200家全聯及20家大全聯合作，期盼消費者將青森蘋果作為節慶送禮與日常水果，讓這份甜蜜延續下一個150年。

全聯指出，去年青森蘋果前三大熱銷品種為蜜富士、王林與土岐，占銷量逾5成。12月起全聯與大全聯同步推出多款優惠與禮盒，滿足消費者採購與送禮需求。另大全聯即日起至12月18日推出限定抽獎活動，凡購買青森蘋果並完成指定任務，即有機會獲得市價500元的青森蘋果禮盒。 全聯連續3年與青森縣舉辦推廣記者會，青森縣觀光交流推進部理事藤森洋貴（左三）、青森縣蘋果對策協議會副會長森山博幸（左二）和青森蘋果小姐下田來渚（右四）遠道來台。圖／全聯福利中心提供 大全聯內湖門市設置拍照打卡板，完成指定任務有機會獲得青森蘋果禮盒。圖／全聯福利中心提供 青森蘋果以嚴謹標準，採收後10天內從日本直送全聯、大全聯門市。圖／全聯福利中心提供

