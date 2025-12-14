快訊

私廚喜相逢「孫麵館」開幕日曝光！蔥油拌麵套餐320元、9種小菜50元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
孫麵館提供9款特色風味小菜，每份售價50～190元。圖／孫麵館提供
孫麵館提供9款特色風味小菜，每份售價50～190元。圖／孫麵館提供

被譽為「台北最難訂私廚」的「喜相逢麵館」，今年由掌廚人孫必成（孫哥）操刀，以「回歸初心」的概念為起點，於新光三越信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，提供蔥油拌麵、炸醬麵等麵食，以及多款特色小菜與暖身湯品，預計12月17日起試營運，並於2026年1月4日正式開幕。

一位難求的私廚餐廳「喜相逢麵館」，在首屆《500盤》評選中，以紅燒蕃茄牛肉、皮蛋豆腐、素雞等11道料理奪下冠軍。對於孫必成而言，美食之道來自於把每一件事做到極致的堅持，此次新打造的「孫麵店」的品牌核心便是「回歸初心」，將美食之道融入家常，透過大道至簡的形式，與顧客分享純粹且動人的美味體驗。

「孫麵店」主打兩款麵食套餐。其中「蔥油拌麵」選用每日手工現作的麵條，搭配使用義大利純橄欖油與新鮮蔥白慢煉而出的蔥油，香氣純淨、層次輕盈，具有耐人回味的香韻，同步搭配「煙燻黃金蛋」、「蝦仁酸辣湯」，透過煙燻深度與明亮酸香增添層次。另款「炸醬麵」則以濃郁肉醬搭配5種配料，呈現紮實飽滿的魅力，搭配「蛤蠣湯」帶來甘甜海味與清爽尾韻。兩款套餐均為320元。

除此之外，店內並推出有9款風味小菜。除了「紹興醉雞腿」、「麻辣素雞」、「蒜炒四季豆」、「煙燻黃金蛋」、「麻醬小黃瓜」、「酸辣土豆絲」與「麻辣花生」之外，還有慶祝開幕的「涼拌秋木耳」與「涼拌白玉苦瓜」。木耳爽脆、酸度乾淨明亮；白玉苦瓜則以溫和的苦與柔甜交錯，展現食材精準風味。每份小菜售價50～190元。另外還有冬季限定的「蛤蠣雞湯」與「蝦仁酸辣湯」，均為180元。

伴隨孫麵店開幕，店內還將販售「孫辣椒醬」。此款辣醬使用大辣椒、朝天椒、鬼椒與高粱酒調配而成，透過不同辣椒風味的堆疊，能為料理帶來畫龍點睛之妙，被許多熟客譽為「台北最好吃辣椒醬」，也將成為店內的人氣伴手禮。

伴隨孫麵店開幕，店內還將販售人氣伴手禮「孫辣椒醬」。圖／孫麵館提供
伴隨孫麵店開幕，店內還將販售人氣伴手禮「孫辣椒醬」。圖／孫麵館提供
「孫麵店」提供蔥油拌麵、炸醬麵等麵食，以及多款特色小菜與暖身湯品。圖／孫麵館提供
「孫麵店」提供蔥油拌麵、炸醬麵等麵食，以及多款特色小菜與暖身湯品。圖／孫麵館提供
「蔥油拌麵套餐」同步搭配「煙燻黃金蛋」、「蝦仁酸辣湯」，每套320元。圖／孫麵館提供
「蔥油拌麵套餐」同步搭配「煙燻黃金蛋」、「蝦仁酸辣湯」，每套320元。圖／孫麵館提供
三種小菜組合，能夠一次品嚐麻辣素雞、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲，每組100元。圖／孫麵館提供
三種小菜組合，能夠一次品嚐麻辣素雞、麻醬小黃瓜、酸辣土豆絲，每組100元。圖／孫麵館提供
「炸醬麵套餐」搭配「蛤蠣湯」，每套320元。圖／孫麵館提供
「炸醬麵套餐」搭配「蛤蠣湯」，每套320元。圖／孫麵館提供

料理 美食 新光三越

