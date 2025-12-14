網友讚爆！萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」內容超值　還有機會抽股票

年末派對歡聚時刻，交換禮物總是令人傷腦筋，想要挑選經濟實惠又實用的好禮，萊爾富限量推出的「2026馬年發財卡」、「2026馬年福袋」不僅價格好入手，還有機會抽輝達、台積電股票或iPhone 17。

每張只要100元的萊爾富「2026馬年發財卡」，除了有機會抽中輝達、台積電知名企業股票、iPhone 17、Nintendo SWITCH 2等大獎之外，每張卡還能在門市免費兌換3個好禮，驚喜加倍。

被網友稱讚誠意滿滿的萊爾富「2026馬年福袋」即日起於全台門市限量開賣，每袋售價200元，外袋共有2個款式，設計走文青風格，並採用內袋可重複使用的保冷提袋；內容物有8種組合，每袋皆包含6個實用商品，包括餅乾、飲料、生活用品等，內含禮品總價值超過200元；此外，每袋福袋都附有一組抽獎序號，並額外加贈隨機好禮。

為確保活動公平公開，萊爾富「2026馬年發財卡」、「2026馬年福袋」抽獎全程將由律師見證、錄影存證，並於「萊爾富超商Hi-Life」Facebook粉絲專頁進行直播。

Threads上有網友分享自己購買的萊爾富「2026馬年福袋」內容物，除了零食、飲料之外，竟然還有一瓶市價770元的潔顏粉，立刻在社群平台吸引大批羨慕的目光。

如果偏好可愛、療癒風格的禮物，萊爾富Hi-Life VIP APP「萊購物」的「肖像聯名」專區集合了 Wiggle Wiggle、DINOTAENG、吉伊卡哇、酷洛米、美樂蒂等人氣IP周邊，推出襪子、水壺、便當盒、保溫提袋、地墊等多樣商品可供選擇。 萊爾富「2026馬年福袋」設計時尚文青，內袋採用可重複使用的保冷提袋，內含禮品總價值超過200元。圖／萊爾富提供 萊爾富限量開賣「2026馬年發財卡」、「2026馬年福袋」。圖／萊爾富提供 萊爾富Hi-Life VIP APP「萊購物」的「肖像聯名」專區推出DINOTAENG矮袋鼠、吉伊卡哇文具、居家、外出周邊用品。圖／萊爾富提供 萊爾富限量開賣「2026馬年福袋」，每袋售價200元，有機會抽中輝達、台積電股票。圖／萊爾富提供

