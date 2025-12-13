紅遍紐約巴黎的皮塔店來了！MIZNON插旗東豐街 地中海街頭風味直送台北

台北東豐街最近新開了一家地中海料理餐廳「MIZNON」。這是以色列米其林星級主廚Eyal Shani於2011年在台拉維夫創立的品牌，2018年在美國紐約開設海外首店，之後相繼進駐巴黎、墨爾本、洛杉磯、拉斯維加斯，並在全球擁有超過25家分店；2025年「MIZNON」正式進駐台灣，以「把街頭靈魂放進皮塔（Pita）裡」為理念，展現自由、包容、奔放的地中海精神。

「MIZNON」的地中海料理融合歐洲、北非、中東、土耳其與希臘等地的飲食傳統，以香料、橄欖油、香草、蔬菜、鷹嘴豆、茄子與火烤風味為核心，展現直覺、自由、率性，帶著陽光的街頭節奏。台北的「MIZNON」由以色列籍主廚 Yuval Rajmiel 掌勺，號稱是「全世界最會『玩皮塔』的餐廳」，「MIZNON」的料理自然以各式皮塔為核心，Yuval Rajmiel也以「一口（Bite）」，來定義「MIZNON」的魅力：「每一口都是爆炸。不是因為我們改變食材，而是因為我們給它空間，讓它被提升。」

「MIZNON」全球熱銷的人氣料理「焦糖牛胸肉」皮塔，是米其林星級主廚Eyal Shani的代表作品之一。「隔夜焦糖牛胸肉」將牛腩低溫慢燉，使其軟嫩至入口即化，並透過焦糖化工序呈現甜鹹交織、香氣濃郁的迷人風味。再將牛胸肉盛入溫熱皮塔餅中，搭配塔希尼醬、新鮮蔬菜與酸香配料，使整體風味更加立體平衡。

「紅玉雞肝（Kaved Liver）」皮塔以新鮮雞肝搭配青蔥，在高溫煎台上快速煸炒，僅以鹽與黑胡椒調味，使雞肝呈現近似鵝肝般柔滑、細緻的質地，同時也保留微焦帶香的迷人風味。雞肝盛入皮塔餅後，搭配塔希尼醬、辣椒與新鮮番茄、洋蔥，形成濃郁、辛香、爽脆交織的迷人風味。

「鷹嘴豆泥（Hummus）」看似簡單，卻是一道對基本功要求極高的料理。「MIZNON」忠於傳統做法，將鷹嘴豆煮軟，加入tahina（芝麻醬）、大蒜、檸檬汁與冰水細緻攪打。最後加入少量自製辛香醬、harissa（北非辣醬）、新鮮紅洋蔥，淋上橄欖油，再添上以低溫煎至柔軟的整顆鷹嘴豆，堆疊出多層次口感。

「耶路撒冷Mezze花園拼盤」展現地中海飲食文化的奔放與多元。拼盤中以明亮爽口的黃瓜番茄沙拉開場，搭配鹹香醃橄欖與柔軟細緻的雞蛋，並以濃郁滑順的塔希尼醬，增添堅果香氣。其中外酥內軟的鷹嘴豆球（Falafel）為靈魂主角，帶來香料與口感交織的驚喜。

「馬拉比（Malabi）」是是中東最具代表性的甜點之一，以牛奶為基底、質地柔滑，帶著淡淡玫瑰露的香氣。傳統上會搭配覆盆子糖漿，但「MIZNON」做了更貼近台灣土地的轉化。主廚選用台灣新鮮洛神花，慢煮成糖漿，最後撒上熱烤開心果，讓奶香、花香、堅果香在一口之間完整綻放。

「MIZNON」午間菜單以直覺、貼近日常的飲食型態為主，以各式皮塔為主軸，提供8至9種風味選擇，搭配精選分享式餐點。晚間時段則以分享式餐點為核心，透過開放式廚房、廚師與客人的零距離互動、音樂與香氣在空氣中的流動，讓番茄的酸甜、橄欖油的香氣、香草的清新、辣椒的熱情，都在皮塔裡一起舞動，讓你在溫暖而鮮明的用餐體驗中，一口踏進地中海。

◎MIZNON台灣首店 ．地址：台北市大安區東豐街53號 ．電話：0970-506-179 ．營業時間：午間11:00～15:00、晚間17:00～ 00:00（週一公休）

每一間「MIZNON」都像一場 live show，由開放式廚房、廚師與客人的零距離互動、音樂與香氣在空氣中的流動，組成溫暖而鮮明的用餐體驗。圖／MIZNON提供 「MIZNON」位於台北市大安區東豐街53號。圖／MIZNON提供 「紅玉雞肝（Kaved Liver）」皮塔。圖／MIZNON提供 台北的「MIZNON」由以色列籍主廚Yuval Rajmiel掌勺。圖／MIZNON提供 鷹嘴豆泥。圖／MIZNON提供 馬拉比。記者高婉珮／攝影 耶路撒冷Mezze花園拼盤。圖／MIZNON提供

