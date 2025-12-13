快訊

風格的展延 Christian Louboutin全新Cassia芭蕾高跟鞋踏出驚艷

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Christian Louboutin以舞蹈為靈感，發表全新Cassia系列鞋款，重新定義當代的法式摩登。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin以舞蹈為靈感，發表全新Cassia系列鞋款，重新定義當代的法式摩登。圖／Christian Louboutin提供

舞蹈進行的瞬間，傳遞的除了有藝術能量與情緒，舞者動態的身形、更是一場無法重來的行為藝術。「紅底鞋之王」Christian Louboutin以舞蹈為靈感，發表全新Cassia系列鞋款，延續近年風潮前線的懷舊芭蕾舞鞋輪廓，並結合品牌引以為傲的高跟鞋元素，將風格領域恣意變形展延，重新定義當代的法式摩登。

全新回歸的Cassia系列在女鞋帶來兩款新設計：Cassiasticina與Cassia Annmac。後者顛覆了想像中的芭蕾舞鞋，高跟並搭配羊毛襪套的形式，是一次風格與美學跨界的大膽實驗；前者則延續了經典芭蕾舞鞋輪廓，不僅保留鞋面的交叉鬆緊帶造型、並加入小巧的繫繩，尤其金屬光澤的緞面紫色，當代俐落。

Cassia鞋款宛如一齣從序曲到謝幕的芭蕾，風格兼具了戲劇性張揚與低調內斂。銀色款Cassia Mule 100結合了金屬質感與露跟、細高跟特色，並具有方頭與小蝴蝶結特色；黑色緞面Cassia Nodo 100則沿用了品牌愛用的深黑與紅色，是法式風格的愛恨分明；然而芭蕾舞鞋不盡然活躍於戲劇舞台，擁有交叉彈性帶的裸膚色款Cassiasticina平底鞋則讓每一個平凡的日子一樣活得精彩；鮮紅色的Cassia Annmac 100搭配鑲嵌紅色水晶襪套則不僅讓曼妙線條由地表向上延伸，更在一步與下一步之間踏出驚艷、活出豐盛。

Cassia Mule高跟鞋，44,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassia Mule高跟鞋，44,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassiaticina Flat平底鞋，35,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassiaticina Flat平底鞋，35,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassia Lace Up 100黑色款，44,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassia Lace Up 100黑色款，44,900元。圖／Christian Louboutin提供
Cassia Anemic 100紅色高跟鞋結合了襪套與芭蕾舞鞋楦頭的高跟鞋，恣意讓風格跨界變形。圖／Christian Louboutin提供
Cassia Anemic 100紅色高跟鞋結合了襪套與芭蕾舞鞋楦頭的高跟鞋，恣意讓風格跨界變形。圖／Christian Louboutin提供

品牌 舞台 黑色

相關新聞

《蠟筆小新電影大冒險期間限定店》最終站登場！電影列車、最新限定周邊萌翻臺中驛站

全台粉絲引頸期盼的「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」迎來最終站！睽違三年，小新與夥伴們重返台中，12月13日至2026年3月15日於「臺中驛鐵道文化園區」盛大登場。延續台北與高雄站的高人氣，本次壓軸站以「電影列車 x月台場景」為主題，結合鐵道氛圍與歷年劇場版經典內容，打造今年冬天最受矚目的歡樂慶典。

風格的展延 Christian Louboutin全新Cassia芭蕾高跟鞋踏出驚艷

舞蹈進行的瞬間，傳遞的除了有藝術能量與情緒，舞者動態的身形、更是一場無法重來的行為藝術。「紅底鞋之王」Christian...

野性的呼喚！萬寶龍推全新小牛皮壓印鴕鳥紋皮件

沙漠中奔跑飛快的鴕鳥紋，又以其特殊的紋理帶來視覺辨識度。皮件名廠萬寶龍（Montblanc）在2025秋冬發表新款皮件系...

無酒精也能嗨！德州鮮切牛排聯手EBEN康普茶 打造最潮清醒狂歡派對

呼應全球「Sober Curious」的健康飲食趨勢，全美連鎖牛排領導品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布...

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

「這是麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。網友在社群平台發表此文，並附上發票與圖片，網友瞬間炸鍋，也釣出不少網友在...

永續解「方」！Max Mara 2025全新The Cube系列 時髦過冬

Max Mara旗下創立於2008年的Max Mara The Cube系列，原本以外套為重點，強調可雙面穿著，並將外套...

