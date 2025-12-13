風格的展延 Christian Louboutin全新Cassia芭蕾高跟鞋踏出驚艷

舞蹈進行的瞬間，傳遞的除了有藝術能量與情緒，舞者動態的身形、更是一場無法重來的行為藝術。「紅底鞋之王」Christian Louboutin以舞蹈為靈感，發表全新Cassia系列鞋款，延續近年風潮前線的懷舊芭蕾舞鞋輪廓，並結合品牌引以為傲的高跟鞋元素，將風格領域恣意變形展延，重新定義當代的法式摩登。

全新回歸的Cassia系列在女鞋帶來兩款新設計：Cassiasticina與Cassia Annmac。後者顛覆了想像中的芭蕾舞鞋，高跟並搭配羊毛襪套的形式，是一次風格與美學跨界的大膽實驗；前者則延續了經典芭蕾舞鞋輪廓，不僅保留鞋面的交叉鬆緊帶造型、並加入小巧的繫繩，尤其金屬光澤的緞面紫色，當代俐落。

Cassia鞋款宛如一齣從序曲到謝幕的芭蕾，風格兼具了戲劇性張揚與低調內斂。銀色款Cassia Mule 100結合了金屬質感與露跟、細高跟特色，並具有方頭與小蝴蝶結特色；黑色緞面Cassia Nodo 100則沿用了品牌愛用的深黑與紅色，是法式風格的愛恨分明；然而芭蕾舞鞋不盡然活躍於戲劇舞台，擁有交叉彈性帶的裸膚色款Cassiasticina平底鞋則讓每一個平凡的日子一樣活得精彩；鮮紅色的Cassia Annmac 100搭配鑲嵌紅色水晶襪套則不僅讓曼妙線條由地表向上延伸，更在一步與下一步之間踏出驚艷、活出豐盛。 Cassia Mule高跟鞋，44,900元。圖／Christian Louboutin提供 Cassiaticina Flat平底鞋，35,900元。圖／Christian Louboutin提供 Cassia Lace Up 100黑色款，44,900元。圖／Christian Louboutin提供 Cassia Anemic 100紅色高跟鞋結合了襪套與芭蕾舞鞋楦頭的高跟鞋，恣意讓風格跨界變形。圖／Christian Louboutin提供

商品推薦