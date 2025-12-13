野性的呼喚！萬寶龍推全新小牛皮壓印鴕鳥紋皮件
沙漠中奔跑飛快的鴕鳥紋，又以其特殊的紋理帶來視覺辨識度。皮件名廠萬寶龍（Montblanc）在2025秋冬發表新款皮件系列，選用小牛皮壓印鴕鳥紋，並帶來卡其與天鵝絨藍色，搭配筆尖形搭扣，展現書寫生活中的野性面向。
萬寶龍的藝術總監Marco Tomasetta本季再度探索了在造型、實用與精緻設計的平衡。像是壓印以鴕鳥紋的小牛皮從光滑柔韌搖身一變、注入了狂野風格，出現在長短夾、多樣化的桌面托盤等單品，同系列另有可收納八只手表與七只書寫工具的置物盒，其中一只筆尖造型小包並有著上寬下窄的翻蓋式結構、並搭配內側的麂皮質感。大師傑作系列則推出造型輕巧、可手提亦附有肩帶的小型保齡球包，共有黑色和沙色小牛皮可供選擇，同系列的迷你斜背包則帶來黑色、天鵝絨藍、沙色與新款卡其鴕鳥紋等新品。
值得一提的是，由於萬寶龍從書寫用的鋼筆起家，本季的兩只Atelier系列新品筆袋，一款從品牌典藏資料中得到靈感，具有不對稱造型與特殊的球形拉鍊頭，另一款圓筒造型筆套則在筆筒一側使用具經典六芒星Logo的金屬上蓋裝飾，可妥善收納乙只藝術級書寫工具，將書寫、念想、創意完美收納，隨身便攜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言