野性的呼喚！萬寶龍推全新小牛皮壓印鴕鳥紋皮件

沙漠中奔跑飛快的鴕鳥紋，又以其特殊的紋理帶來視覺辨識度。皮件名廠萬寶龍（Montblanc）在2025秋冬發表新款皮件系列，選用小牛皮壓印鴕鳥紋，並帶來卡其與天鵝絨藍色，搭配筆尖形搭扣，展現書寫生活中的野性面向。

萬寶龍的藝術總監Marco Tomasetta本季再度探索了在造型、實用與精緻設計的平衡。像是壓印以鴕鳥紋的小牛皮從光滑柔韌搖身一變、注入了狂野風格，出現在長短夾、多樣化的桌面托盤等單品，同系列另有可收納八只手表與七只書寫工具的置物盒，其中一只筆尖造型小包並有著上寬下窄的翻蓋式結構、並搭配內側的麂皮質感。大師傑作系列則推出造型輕巧、可手提亦附有肩帶的小型保齡球包，共有黑色和沙色小牛皮可供選擇，同系列的迷你斜背包則帶來黑色、天鵝絨藍、沙色與新款卡其鴕鳥紋等新品。

值得一提的是，由於萬寶龍從書寫用的鋼筆起家，本季的兩只Atelier系列新品筆袋，一款從品牌典藏資料中得到靈感，具有不對稱造型與特殊的球形拉鍊頭，另一款圓筒造型筆套則在筆筒一側使用具經典六芒星Logo的金屬上蓋裝飾，可妥善收納乙只藝術級書寫工具，將書寫、念想、創意完美收納，隨身便攜。 MONTBLANC筆尖造型配件盒，鴕鳥壓紋皮革，價格店洽。圖／萬寶龍提供 MONTBLANC 1支裝筆套，具有Atelier鱷魚紋皮革與球形拉鍊、小巧可愛。圖／萬寶龍提供 MONTBLANC Atelier鱷魚紋皮革1支裝筆套，13,000元。圖／萬寶龍提供 大師傑作皮革系列小型保齡球包，57,300元。圖／萬寶龍提供 輕巧的MONTBLANC迷你斜背包使用大師傑作皮革，具有品牌經典的筆尖設計細節、輕巧隨身。圖／萬寶龍提供

