快訊

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

47歲美成這樣！玉女歌手離開台灣17年 突現身台北驚人狀態曝光

川普斡旋沒用？泰柬邊境爆衝突 柬總理點頭今晚停火「接受大馬提議」

野性的呼喚！萬寶龍推全新小牛皮壓印鴕鳥紋皮件

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍近日發表2025秋冬皮件系列，以小牛皮壓印鴕鳥紋，展現狂野與氣質的複合印象。圖／萬寶龍提供
萬寶龍近日發表2025秋冬皮件系列，以小牛皮壓印鴕鳥紋，展現狂野與氣質的複合印象。圖／萬寶龍提供

沙漠中奔跑飛快的鴕鳥紋，又以其特殊的紋理帶來視覺辨識度。皮件名廠萬寶龍（Montblanc）在2025秋冬發表新款皮件系列，選用小牛皮壓印鴕鳥紋，並帶來卡其與天鵝絨藍色，搭配筆尖形搭扣，展現書寫生活中的野性面向。

萬寶龍的藝術總監Marco Tomasetta本季再度探索了在造型、實用與精緻設計的平衡。像是壓印以鴕鳥紋的小牛皮從光滑柔韌搖身一變、注入了狂野風格，出現在長短夾、多樣化的桌面托盤等單品，同系列另有可收納八只手表與七只書寫工具的置物盒，其中一只筆尖造型小包並有著上寬下窄的翻蓋式結構、並搭配內側的麂皮質感。大師傑作系列則推出造型輕巧、可手提亦附有肩帶的小型保齡球包，共有黑色和沙色小牛皮可供選擇，同系列的迷你斜背包則帶來黑色、天鵝絨藍、沙色與新款卡其鴕鳥紋等新品。

值得一提的是，由於萬寶龍從書寫用的鋼筆起家，本季的兩只Atelier系列新品筆袋，一款從品牌典藏資料中得到靈感，具有不對稱造型與特殊的球形拉鍊頭，另一款圓筒造型筆套則在筆筒一側使用具經典六芒星Logo的金屬上蓋裝飾，可妥善收納乙只藝術級書寫工具，將書寫、念想、創意完美收納，隨身便攜。

MONTBLANC筆尖造型配件盒，鴕鳥壓紋皮革，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC筆尖造型配件盒，鴕鳥壓紋皮革，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1支裝筆套，具有Atelier鱷魚紋皮革與球形拉鍊、小巧可愛。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC 1支裝筆套，具有Atelier鱷魚紋皮革與球形拉鍊、小巧可愛。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Atelier鱷魚紋皮革1支裝筆套，13,000元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Atelier鱷魚紋皮革1支裝筆套，13,000元。圖／萬寶龍提供
大師傑作皮革系列小型保齡球包，57,300元。圖／萬寶龍提供
大師傑作皮革系列小型保齡球包，57,300元。圖／萬寶龍提供
輕巧的MONTBLANC迷你斜背包使用大師傑作皮革，具有品牌經典的筆尖設計細節、輕巧隨身。圖／萬寶龍提供
輕巧的MONTBLANC迷你斜背包使用大師傑作皮革，具有品牌經典的筆尖設計細節、輕巧隨身。圖／萬寶龍提供

鴕鳥 收納

延伸閱讀

MLB／山本由伸明星賽白色西裝獲高評價 入選年度55位最佳穿著人士

2025大衣穿搭搭配法！兼顧時尚與保暖的10種搭配靈感

家樂福「寶可夢歡樂派對」4款實用好物限量加價購 百款周邊超萌開賣

口罩遮不住神顏！45歲張柏芝「法庭當伸展台」白到發光狀態滿分 包緊緊都擋不住女王氣場

相關新聞

《蠟筆小新電影大冒險期間限定店》最終站登場！電影列車、最新限定周邊萌翻臺中驛站

全台粉絲引頸期盼的「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」迎來最終站！睽違三年，小新與夥伴們重返台中，12月13日至2026年3月15日於「臺中驛鐵道文化園區」盛大登場。延續台北與高雄站的高人氣，本次壓軸站以「電影列車 x月台場景」為主題，結合鐵道氛圍與歷年劇場版經典內容，打造今年冬天最受矚目的歡樂慶典。

風格的展延 Christian Louboutin全新Cassia芭蕾高跟鞋踏出驚艷

舞蹈進行的瞬間，傳遞的除了有藝術能量與情緒，舞者動態的身形、更是一場無法重來的行為藝術。「紅底鞋之王」Christian...

野性的呼喚！萬寶龍推全新小牛皮壓印鴕鳥紋皮件

沙漠中奔跑飛快的鴕鳥紋，又以其特殊的紋理帶來視覺辨識度。皮件名廠萬寶龍（Montblanc）在2025秋冬發表新款皮件系...

無酒精也能嗨！德州鮮切牛排聯手EBEN康普茶 打造最潮清醒狂歡派對

呼應全球「Sober Curious」的健康飲食趨勢，全美連鎖牛排領導品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布...

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

「這是麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。網友在社群平台發表此文，並附上發票與圖片，網友瞬間炸鍋，也釣出不少網友在...

永續解「方」！Max Mara 2025全新The Cube系列 時髦過冬

Max Mara旗下創立於2008年的Max Mara The Cube系列，原本以外套為重點，強調可雙面穿著，並將外套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。