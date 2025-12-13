無酒精也能嗨！德州鮮切牛排聯手EBEN康普茶 打造最潮清醒狂歡派對

呼應全球「Sober Curious」的健康飲食趨勢，全美連鎖牛排領導品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布，在即日起為期四週推出的「聖誕狂歡季 · The Sober Festive Season」年末限定活動中，首度與知名康普茶品牌EBEN跨界合作，打造一場兼具美味、健康與歡樂的無酒精慶典。

這次Texas Roadhouse德州鮮切牛排與EBEN康普茶攜手推出聯名款「狂歡橙葡 Legendary Sangria」生康普茶，以100%台灣紅茶為發酵基底，巧妙融合葡萄的馥郁、柳橙的清新，微微氣泡口感更添層次，一入喉酸甜果香在口中迸發，彷彿一杯無酒精版的Sangria，完美詮釋「健康但不無聊（Healthy but not Boring）」的派對精神。

在餐點方面，Texas Roadhouse德州鮮切牛排精心設計兩款節慶套餐——「微醺不醉雙人餐」與「清醒派對四人餐」，兩款套餐皆包含湯品、開胃菜、沙拉。主餐可以選擇經典的12盎司肋眼牛排，或8盎司火烤德州牛排搭配冠軍豬肋排；不吃牛的顧客，也可選擇「鱸魚鮮蝦飯」。四人套餐則多一款主菜可以選擇，不吃牛的顧客可自「厚切無骨豬排」或「鱸魚鮮蝦飯」中挑選。

除了美食，Texas Roadhouse德州鮮切牛排與EBEN也準備了豐富有趣的互動遊戲與好禮。活動期間於平日（12月24、25日除外）到店內點購聖誕套餐或任一款EBEN康普茶，即可挑戰「『倒』底準不準」閉眼倒水遊戲，成功者可免費獲得EBEN康普茶1瓶。此外，消費者只要加入「開展餐飲集團 Line 官方帳號」，輸入關鍵字「聖誕快樂」即可獲得配菜兌換券。 Texas Roadhouse德州鮮切牛排與EBEN準備了美食、豐富有趣的互動遊戲與好禮，讓年末派對不無聊。圖／開展餐飲集團提供

