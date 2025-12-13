快訊

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
網友在社群平台發文，吃到麥當勞的生雞塊。圖/摘自Threads(@sidcisrad)
「這是麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊」。網友在社群平台發表此文，並附上發票與圖片，網友瞬間炸鍋，也釣出不少網友在其他地方吃到「裝熟」的肉品經驗。記者去電詢問，麥當勞表示，「確因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。」

麥當勞也發聲明指出，「對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」

網友對於「雞塊裝熟」反應熱烈，「都生的，去美國吃你現在應該有一陣子花不完的錢了」，「在美國：恭喜你好幾年不愁吃穿；在台灣：再給您一盒雞塊喔」。也有人質疑，「不是本來就熟的嗎？麥當勞只是回炸」。同時意外釣出不少相同經驗的網友，「我也遇過上校包的雞跟我裝熟的」。

