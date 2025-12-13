永續解「方」！Max Mara 2025全新The Cube系列 時髦過冬

Max Mara旗下創立於2008年的Max Mara The Cube系列，原本以外套為重點，強調可雙面穿著，並將外套與配件結合為特色。品牌近日再度發表2025全新Max Mara The Cube系列，除具有Cameluxe填充材質的夾克、多樣化單品，簡約且實穿的設計，是冬季抗寒對策的雋永之選。

Max Mara的The Cube系列聚焦在防寒的羽絨衣，該系列跳脫了沉悶的「米其林人」印象，讓羽絨衣也可以時髦而實穿。該系列除了曾被「柏林國家博物館」（Staatliche Museen）與「紐約時裝技術學院」（FIT）收納為館藏，2018年該系列10周年時，更曾邀請三位攝影師Hellen Van Meene、Max Farago與日本攝影師Rinko Kawauchi，為該系列拍攝以方形構圖，不僅接軌當時社群的影像風潮，亦低調呼應了The Cube的系列名稱。

Max Mara The Cube系列中採用Cameluxe材質的計劃初始念想在於避免浪費，因此品牌主動回收包含駱駝毛大衣裁剪與包裝製造過程中的剩餘布料，在進行回收特殊處理後蛻變為極細纖維，再與回收聚酯纖維混合，最終形成具優秀保暖效果的Cameluxe布料，該計畫並經過非營利組織「紡織交易所」（Textile Exchange）進行認證。

2025的Max Mara The Cube系列將帶來令人耳目一新的羽絨服系列單品，包含寬形連帽、寬袖與短版的連帽窄身外套，讓保暖也可以修飾身形；長版的連帽橘色外套則帶來亮眼效果，無論在夜間、雪地，都能在茫茫環境中輕易辨識，駝色毛料質感的長外套則為Max Mara經典用色，並可雙面穿著，具有絎縫格紋的高領羽絨背心則同時可內穿或外搭，顛覆羽絨服與厚重沉悶印象，時髦過冬。 Max Mara The Cube連帽外套，51,500元。圖／Max Mara提供 Max Mara The Cube連帽夾克，37,300元。圖／Max Mara提供 Max Mara The Cube連帽外套，38,000元。圖／Max Mara提供 Max Mara The Cube背心，33,100元。圖／Max Mara提供 Max Max The Cube系列中所使用的「Cameluxe」，並經非營利組織「紡織交易所」（Textile Exchange）進行認證。圖／Max Mara提供 Max Mara The Cube連帽外套，79,500元。圖／Max Mara提供

