溼冷天來一「手」巧克力？朗格首現特殊版蜂蜜金Lange 1 限量問世

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
偏心式面盤是朗格的經典特色，透過偏心但符合黃金比例的配置，展現設計上的和諧穩重。圖／朗格表提供
偏心式面盤是朗格的經典特色，透過偏心但符合黃金比例的配置，展現設計上的和諧穩重。圖／朗格表提供

寒冷的天氣裡，一杯暖手又暖胃的巧克力飲品，可以是一天的開始、也可以是某一晚的甜美結束。德國頂級製表品牌朗格（A.Lange & Söhne）發表了旗下Lange 1系列的第一只品牌專利「蜂蜜金」（Honeygold®）Lange 1腕表，特殊的蜂蜜金色表殼並搭配上美味聯想的巧克力棕色面盤，儼然接軌12月月底時、即將來臨的團聚暖心時刻。

蜂蜜向來是天然與人工智慧的結晶，由其花園或野外生成的蜂蜜，並帶來自然與幸福的寓意。也由於「蜂蜜金」與Lange 1系列是朗格的兩大風格資產，後者具有結合黃金比例的偏心式面盤，前者則是朗格獨家研發的專利貴金屬，如今二合為一，並將限量生產250只。全新Lange 1蜂蜜金腕表將由多達426個零件組成的L021.1型自動上鍊機芯帶來動力，並提供大日期、時間、小秒針與星期顯示，同時L021.1型自動上鍊機芯並經過德國傳統、經歷二次組裝工序。

透明的後底蓋中將可近距離欣賞L021.1的各種特色，包含德國銀夾板、鵝頸式微調裝置、金值擺輪，以及中央使用875黃金並壓印朗格Logo的K金自動盤，其離心零件另使用了更為沈重也貴重的鉑金950。介於白金與玫瑰金之間的750蜂蜜金，最早曾在2010年問世、並陸續運用在品牌不同系列，像是2018年的Lange 1 Time Zone限量表，除了色澤在冷冽與紅潤間找到平衡，硬度也較傳統K金為高。本次蜂蜜金則疊加上了巧克力棕色面盤，正像是年末聚餐時的美味暖心，是對一整年份的回顧盤點，更是對即將到來新一年的從長計議、重新出發。

朗格首次在Lange 1腕表上發表18K蜂蜜金搭配巧克力棕色面盤的組合，全球限量250只，價格店洽。圖／朗格表提供
朗格首次在Lange 1腕表上發表18K蜂蜜金搭配巧克力棕色面盤的組合，全球限量250只，價格店洽。圖／朗格表提供
鵝頸式微調裝置、藍鋼螺絲、18K黃金套筒、人工紅寶石軸承，構成了朗格機芯的繁複纖細之美。圖／朗格表提供
鵝頸式微調裝置、藍鋼螺絲、18K黃金套筒、人工紅寶石軸承，構成了朗格機芯的繁複纖細之美。圖／朗格表提供
多達426個零件組成的L021.1型自動上鍊機芯帶來動力，並經歷二次組裝工序。圖／朗格表提供
多達426個零件組成的L021.1型自動上鍊機芯帶來動力，並經歷二次組裝工序。圖／朗格表提供

