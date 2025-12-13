聽新聞
奢華自助餐「文華Café」推季節新菜！以「冬日香氣」演繹時序之味
台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois) 以精緻高品質自助餐聞名，入冬之際，推出全新午間主餐，主廚盧奕翔取自冬季的柔暖香韻為靈感，嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香，添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻，詮釋冬季味蕾的精緻午間食光。
即日起周一至舟四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，推出美饌包含有「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。周五至周日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」。
賓客除可任選一道精緻主餐之外，「平日午間饗．吃．吧」還可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮。以及平假日皆備、繽紛誘人的精品級甜點吧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
