奢華自助餐「文華Café」推季節新菜！以「冬日香氣」演繹時序之味

台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois) 以精緻高品質自助餐聞名，入冬之際，推出全新午間主餐，主廚盧奕翔取自冬季的柔暖香韻為靈感，嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香，添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻，詮釋冬季味蕾的精緻午間食光。

即日起周一至舟四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，推出美饌包含有「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。周五至周日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」。

賓客除可任選一道精緻主餐之外，「平日午間饗．吃．吧」還可享自助式的活力健康沙拉吧與開胃冷肉盤，「週末 鮮．吃．吧」亦可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮。以及平假日皆備、繽紛誘人的精品級甜點吧。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」，以海陸珍饈恣饗冬日味蕾的奢華儀式感。圖/台北文華東方酒店提供 文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐「北海道干貝松露野菇燉飯」，復刻傳統義式燉飯的經典風味，綴以松露片以及鮮甜干貝，展演季節的豐盈雅緻香氣。圖/台北文華東方酒店提供 台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐。圖/台北文華東方酒店提供 文華Café「平日午間饗．吃．吧」活力健康沙拉吧，特別選用於室內生產的高品質水耕蔬菜與一系列精選開胃的冷肉盤。圖/台北文華東方酒店提供 文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。圖/台北文華東方酒店提供

