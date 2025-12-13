快訊

這也想喬？台人遊沖繩錯過班機要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

自助餐取餐盤縮小1/3！台北晶華酒店啟動永續新計畫 減少33%廚餘量

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北晶華酒店即日起宣布啟動「永續餐桌1/3計畫」，以盤面減少容量1/3的餐盤設計，引導消費者透過「少量多取」的方式用餐，藉此降低自助餐廳的餐食廚餘量。圖/台北晶華提供
台北晶華酒店即日起宣布啟動「永續餐桌1/3計畫」，以盤面減少容量1/3的餐盤設計，引導消費者透過「少量多取」的方式用餐，藉此降低自助餐廳的餐食廚餘量。圖/台北晶華提供

面對全球食物浪費的問題日益嚴峻，致力推廣永續工作的台北晶華酒店宣布啟動「永續餐桌1/3計畫」。呼應聯合國農糧署指出「全球每年有三分之一的食物被浪費或丟棄」，晶華將自助餐的取餐餐盤縮小1/3，提醒消費者調整取用食物的習慣，期望有效降低餐廳的廚餘量。在環境部支持之下，晶華酒店與工研院於9月攜手合作，在大直英迪格酒店4樓的泰市場海鮮自助餐廳進行這項減量實驗，結果顯示用餐人均廚餘量從79.6公克下降至57.7公克，成功減少33%。

晶華指出，此次「1/3餐盤實驗」是繼飯店栢麗廳導入「AI廚餘辨識系統」後，在廚房端減少備料廚餘之外，進一步將減少浪費的理念推展至消費端，期望降低餐食廚餘的重要一步。兩項措施相輔相成，完整建立晶華「前後台雙軌減廢模式」。

晶華表示，在為期一個月的試行期間，泰市場海鮮自助餐廳以全新設計、盤面減少容量1/3的餐盤引導消費者透過「少量多取」的方式用餐，消費者在了解到餐盤設計的背後用意之後，也願意配合調整取餐方式，在可供任意且無限量取用的自助餐飲情境下，回到「吃多少取多少」的核心原則。

由於9月實驗的結果收效，晶華酒店已於11月開始，陸續在泰市場以及台北晶華酒店一樓的栢麗廳自助餐廳採用1/3餐盤，並依據用餐人數、菜色熱度與行為觀察調整執行細節，持續提升減廢成果。

晶華酒店表示，餐廳既有的「AI廚餘辨識系統」可以讓主廚們即時掌握備料量、菜色受歡迎程度與每日損耗；而「永續餐桌1/3計畫」則是從消費端著手，以「看得見的改變」培養用餐者的永續意識，兩者共同形成一個完整循環，達到珍惜食物、避免浪費的最高目標，每一位用餐的顧客，都是實踐永續行動的一份子。

栢麗廳

地址：台北市中山北路2段39巷3號1樓

電話：02-2523-8000轉栢麗廳

泰市場

地址：台北市中山區植福路200號（大直英迪格4樓）

電話：02-8502-6100

台北晶華酒店陸續於泰市場及栢麗廳自助餐廳導入1/3餐盤，並將依據用餐人數、菜色熱度及行為觀察調整執行方向，期望能持續提升廚餘減量成果。圖/台北晶華提供
台北晶華酒店陸續於泰市場及栢麗廳自助餐廳導入1/3餐盤，並將依據用餐人數、菜色熱度及行為觀察調整執行方向，期望能持續提升廚餘減量成果。圖/台北晶華提供

自助餐廳 英迪格酒店 廚餘

延伸閱讀

營養午餐變好吃！南市校園廚餘減量大作戰 月減逾1.5公噸

台南學校11月啟動廚餘減量 每天平均減少1.5噸

每天200公斤廚餘危機 中山工商推新生活運動重塑惜食文化

11點開搶訂位！ 漢來美食爆夯自助餐「島語」插旗桃園台茂 12月29日盛大開幕

相關新聞

自助餐取餐盤縮小1/3！台北晶華酒店啟動永續新計畫 減少33%廚餘量

面對全球食物浪費的問題日益嚴峻，致力推廣永續工作的台北晶華酒店宣布啟動「永續餐桌1/3計畫」。呼應聯合國農糧署指出「全球...

奧斯汀寢飾廠拍購物節13日登場 推大優惠與豪華抽獎

備受矚目的奧斯汀寢飾年度盛事廠拍購物節活動，將從12月13日至21日展開，為期九天。奧斯汀集團總裁孫連禧表示，此次購物節...

史上首度！捷克《米其林指南》出爐 79間餐廳登榜、共摘下10顆星星

《米其林指南》首度推出捷克版本，肯定捷克美食的崛起。本屆《米其林指南》捷克版共收錄 79 間餐廳，有1 間餐廳獲得二星、...

燦坤攜手蔡司、小林眼鏡三強結盟 跨業打造「EyeCare護眼生態圈」

燦坤3C家電看好「AI／AR智慧眼鏡」市場，攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS）與國內擁有最多驗光師的眼鏡連鎖通路KOBA...

奧克尼島石楠花風土入味 高原騎士原桶強度新品揭展現純粹島嶼風味

創立於1798年、坐落於北海奧克尼群島的高原騎士（Highland Park），以島嶼風土孕育出的「石楠花蜜燻香」聞名全...

華航歡慶66歲推全航線機票88折起 飛日本不到萬元 12月18日前限時開搶

中華航空歡慶66周年，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。