自助餐取餐盤縮小1/3！台北晶華酒店啟動永續新計畫 減少33%廚餘量

面對全球食物浪費的問題日益嚴峻，致力推廣永續工作的台北晶華酒店宣布啟動「永續餐桌1/3計畫」。呼應聯合國農糧署指出「全球每年有三分之一的食物被浪費或丟棄」，晶華將自助餐的取餐餐盤縮小1/3，提醒消費者調整取用食物的習慣，期望有效降低餐廳的廚餘量。在環境部支持之下，晶華酒店與工研院於9月攜手合作，在大直英迪格酒店4樓的泰市場海鮮自助餐廳進行這項減量實驗，結果顯示用餐人均廚餘量從79.6公克下降至57.7公克，成功減少33%。

晶華指出，此次「1/3餐盤實驗」是繼飯店栢麗廳導入「AI廚餘辨識系統」後，在廚房端減少備料廚餘之外，進一步將減少浪費的理念推展至消費端，期望降低餐食廚餘的重要一步。兩項措施相輔相成，完整建立晶華「前後台雙軌減廢模式」。

晶華表示，在為期一個月的試行期間，泰市場海鮮自助餐廳以全新設計、盤面減少容量1/3的餐盤引導消費者透過「少量多取」的方式用餐，消費者在了解到餐盤設計的背後用意之後，也願意配合調整取餐方式，在可供任意且無限量取用的自助餐飲情境下，回到「吃多少取多少」的核心原則。

由於9月實驗的結果收效，晶華酒店已於11月開始，陸續在泰市場以及台北晶華酒店一樓的栢麗廳自助餐廳採用1/3餐盤，並依據用餐人數、菜色熱度與行為觀察調整執行細節，持續提升減廢成果。

晶華酒店表示，餐廳既有的「AI廚餘辨識系統」可以讓主廚們即時掌握備料量、菜色受歡迎程度與每日損耗；而「永續餐桌1/3計畫」則是從消費端著手，以「看得見的改變」培養用餐者的永續意識，兩者共同形成一個完整循環，達到珍惜食物、避免浪費的最高目標，每一位用餐的顧客，都是實踐永續行動的一份子。

栢麗廳

地址：台北市中山北路2段39巷3號1樓

電話：02-2523-8000轉栢麗廳

泰市場

地址：台北市中山區植福路200號（大直英迪格4樓）

電話：02-8502-6100 台北晶華酒店陸續於泰市場及栢麗廳自助餐廳導入1/3餐盤，並將依據用餐人數、菜色熱度及行為觀察調整執行方向，期望能持續提升廚餘減量成果。圖/台北晶華提供

