奧斯汀寢飾廠拍購物節13日登場 推大優惠與豪華抽獎

備受矚目的奧斯汀寢飾年度盛事廠拍購物節活動，將從12月13日至21日展開，為期九天。奧斯汀集團總裁孫連禧表示，此次購物節主打超值優惠，包括SNOOPY系列寢具限時折扣、精品區滿額折抵以及促銷區滿額贈禮等。

除了優惠促銷，奧斯汀也特別推出豐富的抽獎活動，包含泰國機+酒自由行和每周大獎，以及滿額又有Snoopy趣旅行好禮，讓顧客在享受優質寢具的同時，還有機會贏取夢寐以求的獎品。

孫連禧強調，活動期間每周將抽出超過30萬元的豐富好禮，讓顧客每周都有機會收穫驚喜。

孫連禧說，奧斯汀也整合了「AUSTIN SLEEP SOLUTION精品睡眠概念館」，邀請專業睡眠達人為顧客提供個人化的睡眠體驗建議。目前奧斯汀精品睡眠概念館除了彰化總郭，並已在麗寶Outlet mall、老虎城購物中心陸續開出據點，台中廣三SOGO百貨、嘉義遠百據點，則定明年第3季開幕營運。

這次的奧斯汀寢飾彰化新廠購物節，不僅提供豐富的優惠和抽獎活動，也希望藉此機會讓顧客了解奧斯汀的睡眠整合概念，並且是全面提升居家睡眠品質的最好機會。

今年的活動亮點與特色，包括AUSTIN SLEEP SOLUTION精品睡眠概念館：專業睡眠達人將為顧客提供專屬的睡眠體驗建議，提供床墊及枕頭的整合建議，幫助選擇最合適的寢具，提升居家睡眠品質。

SNOOPY系列寢具限量優惠：作為SNOOPY寢具的授權代理商，奧斯汀推出全新SNOOPY系列產品。購買SNOOPY兩用被床包組，可現折1,000元，購買床包三件組現折700元，並贈送SNOOPY限量好禮，讓SNOOPY迷盡情收藏。

公益精品咖啡：購物節期間提供精品咖啡，所有收益將捐贈給弘道老人福利基金會。顧客可一邊享受購物的樂趣，一邊品嚐優質咖啡，並為社會公益盡一份心力。

至於優惠與促銷活動，包括滿額禮遇：消費滿3,000元、6,000元、1萬元SNOOPY趣旅行限量贈品，超萌實用禮品一次搜集。2萬元更有一套高級音響帶回去享受居家最佳響宴。

精品區折扣：包括精品寢具、床墊、枕頭、被子，消費累積滿3,500元立刻減688元，買愈多折愈多。促銷優惠區：消費滿2,500元立減250元，購物越多，折扣越多。

宅配免運：單筆消費滿8,000元（含）以上，享宅配免運服務，讓顧客輕鬆享受優質寢具。另外顧客亦可至官網（www.austinhome.com.tw）及Facebook粉絲專頁參加線上特賣，享受同步優惠活動。 奧斯汀集團總裁孫連禧說，此次購物節主打超值優惠，還可抽泰國機+酒自由行等大獎。記者宋健生／攝影 奧斯汀寢飾年度盛事廠拍購物節，每年都吸引大批搶購人潮。記者宋健生／攝影

