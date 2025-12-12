快訊

史上首度！捷克《米其林指南》出爐 79間餐廳登榜、共摘下10顆星星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
位於赫洛霍維茨（Hlohovec）的「ESSENS」，獲得一星肯定。圖／摘自米其林官網
位於赫洛霍維茨（Hlohovec）的「ESSENS」，獲得一星肯定。圖／摘自米其林官網

米其林指南》首度推出捷克版本，肯定捷克美食的崛起。本屆《米其林指南》捷克版共收錄 79 間餐廳，有1 間餐廳獲得二星、8 間餐廳獲得一星、4 間餐廳獲得綠星肯定，並有18 間餐廳獲得必比登（Bib Gourmand）推介。

獲得二星肯定的唯一一家餐廳，是位於距布拉格市中心約 20 分鐘車程Vysoký Újezd 村落的法料餐廳「Papilio」。餐廳座落於布爾德（Brdy）山區森林之中，現代化裝潢與歷史建築巧妙融合，營造出宛如秘境般的靜謐空間，讓賓客在森林與歷史的氛圍中細細品味料理。主廚Jan Knedla自古老捷克食譜汲取靈感，並以現代法式技法演繹，提供賓客獨特美食體驗。

主廚 Jan Knedla擁有豐富的米其林經驗，曾在倫敦、蘇格蘭、義大利、俄羅斯及亞洲等地工作，並曾任職於現代料理大師 侯布雄（Joël Robuchon）麾下。他的料理追求和諧組合，不僅考量味道、香氣與擺盤，還注重用餐方式，讓客人能品嚐到最細膩的味覺層次，並呈現邏輯完整的整體感。

獲得一星肯定的餐廳共有8家，有5家位於布拉格，分別是「LEVITATE」、「La Degustation Bohême Bourgeoise」、「Casa de Carli」、「Štangl」、「Field」；以及位於赫洛霍維茨（Hlohovec）的「ESSENS」，奧洛穆茨（Olomouc）的「Entrée」與茲林（Zlín）的「La Villa」。

其中獲得一星的「Štangl」，同時也獲得綠星肯定。另外三家拿下綠星的餐廳分別是來自布拉格的「LEAF」、奧赫日河畔布迪涅（Budyně nad Ohří）的「Dvůr Perlová voda」與西波希米亞地區的斯特拉科尼采（Strakonice）的「Sůl a Řepa」。

「Papilio餐廳」獲得《米其林指南》二星肯定。圖／米其林提供
「Papilio餐廳」獲得《米其林指南》二星肯定。圖／米其林提供
「Papilio餐廳」自古老捷克食譜汲取靈感，並以現代法式技法演繹，提供賓客獨特美食體驗。圖／摘自米其林官網
「Papilio餐廳」自古老捷克食譜汲取靈感，並以現代法式技法演繹，提供賓客獨特美食體驗。圖／摘自米其林官網
肯定捷克美食的崛起，《米其林指南》首度推出捷克版本。圖／米其林提供
肯定捷克美食的崛起，《米其林指南》首度推出捷克版本。圖／米其林提供

