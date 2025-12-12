快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤攜手蔡司、小林眼鏡三強結盟，跨業打造「EyeCare護眼生態圈」。圖／燦坤提供
燦坤攜手蔡司、小林眼鏡三強結盟，跨業打造「EyeCare護眼生態圈」。圖／燦坤提供

燦坤3C家電看好「AI／AR智慧眼鏡」市場，攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS）與國內擁有最多驗光師的眼鏡連鎖通路KOBAYASHI小林眼鏡，啟動三強跨業結盟，推出全新「EyeCare護眼生態圈」，整合AI／AR智慧眼鏡銷售、視覺健康照護到專業配鏡服務，為消費者打造一站式護眼體驗，成為台灣第一個打造AI／AR智慧眼鏡生態系的領頭羊。

三強結盟後的第一站今天（12月12日）在燦坤內湖旗艦店亮相，歡慶小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司開幕，邀請燦坤董事長林技典與燦坤1C資通訊採購長陳柏蒼、小林眼鏡總經理張騰達，以及蔡司視力保健部亞太區、伊比利半島、中南美洲總監David Ferran與蔡司台灣視力保健部副總經理周信成共同剪綵，現場並有時下最夯的Rokid Glasses AI智慧眼鏡、ASUS AirVision M1智慧眼鏡展演。

燦坤董事長林技典表示，國外AI智慧眼鏡多半偏向分散式銷售，例如品牌直營或純線上販售，而燦坤結合蔡司、KOBAYASHI小林眼鏡組成「EyeCare護眼生態圈」，透過燦坤全台近300家實體門市，從各式AI／AR眼鏡商品的銷售、試戴、展示體驗、選購、專業配鏡一站式布局，為消費者縮短從認識到實際使用的距離，打造全球獨創的AI智慧眼鏡的商業銷售模式。

歡慶小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司開幕，燦坤攜手蔡司（ZEISS）、Snapdragon、acer、ASUS、msi、Lenovo、Rokid同步推出聯名限量好禮同慶活動。即日起至12月21日燦坤內湖旗艦店限定、購買Rokid Glasses帶顯示AI智慧眼鏡（原價24,999元）享限時優惠價19,999元，買就送自動折疊傘與限量20組的磁吸鏡框，送完為止；購買Rokid AR Spatial智慧眼鏡全套超值組（原價24,999元）享限時優惠價22,999元，買就送自動折疊傘。

燦坤全新推出ASUS AirVision M1智慧眼鏡—100吋穿戴式顯示器（原價12,990元）享限時店內驚喜價，可在眼前呈現高達100吋等效顯示畫面，搭載Micro-OLED顯示技術，提供1,100尼特亮度及95% DCI-P3廣色域，採用輕量舒適設計，並可透過AirVision App自訂多螢幕布局、畫面距離和瞳距等設定，具備多裝置相容性，如透過USB-C（支援DisplayPort Alt模式）連接筆電、手機或支援設備，可擴展成虛擬多螢幕工作區。

還有專為現代多工生活中大量依賴的光學鏡面與數位螢幕設計，提供快速高效的清潔方案，即日起於燦坤內湖旗艦店全館消費滿5,000元，就送Zeiss蔡司光學拭鏡紙10入裝，數量有限，送完為止，活動不累贈；另可加價88元購買Zeiss蔡司清潔噴霧組30mL（原價180元）。

燦坤內湖旗艦店即日起至12月21日推出舞光Eye Health全光譜護眼檯燈（時尚白）限時優惠價2,589元，相當於下殺65折；CHIMEI微笑LED護眼檯燈限時優惠價1,988元，相當於62折；Panasonic M系列觸控式四軸旋轉LED檯燈（深灰）限時優惠價2,190元，相當於51折；PHILIPS P2護眼LED檯燈限時優惠價1,299元。

12月13日、14日將於燦坤新竹店舉辦第5屆「風城耶誕．燦亮幸福竹光」耶誕市集活動，現場也有Rokid的AI智慧眼鏡展演體驗。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

燦坤推出ASUS AirVision M1智慧眼鏡—100 吋穿戴式顯示器（原價12,990元）享限時開幕同慶店內驚喜價。圖／燦坤提供
燦坤推出ASUS AirVision M1智慧眼鏡—100 吋穿戴式顯示器（原價12,990元）享限時開幕同慶店內驚喜價。圖／燦坤提供
燦坤內湖旗艦店即日起至12月21日攜手蔡司（ZEISS）、Snapdragon、acer、ASUS、msi、Lenovo、Rokid等3C家電大廠推出聯名限量好禮同慶活動。圖／燦坤提供
燦坤內湖旗艦店即日起至12月21日攜手蔡司（ZEISS）、Snapdragon、acer、ASUS、msi、Lenovo、Rokid等3C家電大廠推出聯名限量好禮同慶活動。圖／燦坤提供
小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司12月12日亮相，燦坤內湖旗艦店即日起至12月21日攜手3C家電大廠同步推聯名限量好禮同慶。圖／燦坤提供
小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司12月12日亮相，燦坤內湖旗艦店即日起至12月21日攜手3C家電大廠同步推聯名限量好禮同慶。圖／燦坤提供
三強結盟的第一站「小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司」開幕，現場並有時下最夯的Rokid Glasses AI智慧眼鏡展演。圖／燦坤提供
三強結盟的第一站「小林眼鏡燦坤內湖旗艦分公司」開幕，現場並有時下最夯的Rokid Glasses AI智慧眼鏡展演。圖／燦坤提供
搶攻AI、AR智慧眼鏡市場，燦坤「EyeCare護眼生態圈」強勢提前布局。圖為燦坤3C家電董事長林技典。圖／燦坤提供
搶攻AI、AR智慧眼鏡市場，燦坤「EyeCare護眼生態圈」強勢提前布局。圖為燦坤3C家電董事長林技典。圖／燦坤提供

