奧克尼島石楠花風土入味 高原騎士原桶強度新品揭展現純粹島嶼風味

創立於1798年、坐落於北海奧克尼群島的高原騎士（Highland Park），以島嶼風土孕育出的「石楠花蜜燻香」聞名全球，被視為最具北方性格的單一麥芽威士忌。自 2020 年推出「原酒本色」系列以來，鮮明的香氣張力與原桶強度特色成為品牌愛好者的收藏重點。今年適逢首席釀酒師交替，新任首席 Marc Watson 以高原騎士的風味核心「石楠花」為靈感，推出全新原桶強度酒款「Cask Strength：Heather石楠花」，為系列開啟嶄新篇章。

奧克尼群島由七十餘座島嶼構成，長年受強風與海鹽侵襲，樹木難以生長；但每到夏季，紫色石楠花仍會覆滿整片大地，其韻致也在時間推移中滲入土壤，形成獨特的花香氣息。高原騎士是當地唯一擁有石楠花泥煤開採權的酒廠，兩世紀以來始終以石楠花泥煤烘烤麥芽，使酒體帶有柔和花蜜與煙燻交織的味譜，成就其難以複製的標誌性風格。

全新「Cask Strength：Heather石楠花」以奧克尼夏季盛放的石楠花為風味主題，採用百分之百經石楠花泥煤燻製的麥芽，使花蜜燻香展現更深沉的層次。酒液分別熟成於首次填裝的歐洲雪莉與美國雪莉橡木桶，讓雪莉甜香、果乾氣息與泥煤煙燻取得更強烈卻細膩的平衡，再以原桶強度 63.6% 裝瓶，完整保留其飽滿香氣。入口可感受到篝火煙燻、香草莢、白蘭地奶油等香氣，口感濃郁帶烤棉花糖與堅果調性，餘韻悠長，花蜜與香草的柔甜交錯縈繞。

Marc Watson 表示，奧克尼石楠花泥煤具有細膩內斂的特質，能讓酒體呈現深邃而乾淨的層次感。他認為「Cask Strength：Heather石楠花」將成為原桶強度系列的新起點，以更純粹的方式讓品飲者直覺感受島嶼風土，也象徵高原騎士在經典之外持續前行的能量。

視覺設計亦以夏季的紫色石楠花為主軸，將花香與煙燻意象延伸於外盒，呼應酒液本身平衡而豐富的香氣輪廓。「Cask Strength：Heather石楠花」作為新世代原桶強度系列的首章，凝聚石楠花蜜燻香的精髓，也展現高原騎士在百年工藝之上的持續探索，揭示品牌天生不凡的嶄新風貌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

