快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演倒數登台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞將於2026年最後攜手登台《羅茱》，並為粉絲獻上精彩的謝幕舞蹈。圖／聯合數位文創提供
初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞將於2026年最後攜手登台《羅茱》，並為粉絲獻上精彩的謝幕舞蹈。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演，即將於2026年1月盛大登台，進入最後倒數階段。此次巡演不僅象徵作品走過四分之一世紀的里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞最後一次攜手以《羅茱》站上舞台。對無數伴隨他們歌聲長大的劇迷而言，這將是一生僅有、無法複製的告別時刻。

自2001年巴黎首演以來，《羅密歐與茱麗葉》以磅礴的流行搖滾語彙、強烈的紅藍美學與大量膾炙人口的經典曲目席捲全球，累積觀賞人次突破1200萬，被譽為「21 世紀最具代表性的法文音樂劇之一」。初代羅密歐與茱麗葉以無可取代的舞台魅力奠定作品風格，兩人的影像與歌聲更在全球社群長年流傳，成為劇迷心中永恆的青春象徵。

臺灣作為全球告別巡演的亞洲千秋場，將於高雄、臺中、臺北三地連演近一個月。從氣勢磅礴的〈世界之王〉、浪漫動人的〈Aimer〉到張力十足的〈決鬥〉，透過初代卡司的演繹，完整呈現經典舞台能量，將使這些名場面以最經典的姿態劃下傳奇句點。

隨著演出倒數登台，最後一次看到初代《羅茱》的機會也愈加珍貴。對許多觀眾而言，這不僅是一場音樂劇，更是一段陪伴青春的記憶、一段與法國美學共同成長的旅程。經典重返、初代謝幕，購票請上 udn售票網，2026年的《羅密歐與茱麗葉》勢必成為臺灣音樂劇最受矚目的年度演出。

音樂劇 舞台 青春

延伸閱讀

《記憶中的微笑》無名小站時代的純愛 陳怡蓉董娘出品

迪士尼「阿拉丁」魔幻降臨！明年空降台北、台中「沉浸式的體驗」

百老匯音樂劇「近乎正常」 台美實力卡司譜經典

「戲裡戲外」舉辦見面會 李寶春：京劇音樂劇就是要把戲曲的模樣搞新

相關新聞

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演倒數登台

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演，即將於2026年1月盛大登台，進入最後倒數階段。此次巡演不僅象徵作品走過四分之一世紀的里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞最後一次攜手以《羅茱》站上舞台。對無數伴隨他們歌聲長大的劇迷而言，這將是一生僅有、無法複製的告別時刻。

百年三合院化身甜點店！虎珍堂「森之院」開幕　必吃限定款地瓜豆腐冰

創立於雲林虎尾的地瓜糕點品牌「虎珍堂」，今年冬天將一座近百年歷史三合院，化為全新門市「森之院」，店內並提供「誠興號地瓜豆...

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

在台北敦化南路上營業31年的SOGO敦化館今晚迎來最後一夜。許多專櫃人員忍不住掉下眼淚，也有老主顧帶點心特別來探班。遠東...

第一代貴婦百貨走入歷史 遠東SOGO敦化館今熄燈

第一代貴婦百貨遠東SOGO敦化館經營31年後今晚熄燈，董事長黃晴雯表示，這不是結束，而是一段熄燈的休止符，更是一個嶄新而...

家樂福聖誕巧克力季百款人氣話題夯品登場 台日名師聯手推烘焙新品

迎接聖誕氛圍滿滿的12月，家樂福即日起至12月25日推出「Chocolate Fair聖誕巧克力季」，集結超過100款國...

BLACKPINK IN YOUR AREA快閃店 聯名棒球帽最搶手還有LISA同款

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店即起至12月28日在微風南山4樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。