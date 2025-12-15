經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演倒數登台

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年全球告別巡演，即將於2026年1月盛大登台，進入最後倒數階段。此次巡演不僅象徵作品走過四分之一世紀的里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉西希莉亞最後一次攜手以《羅茱》站上舞台。對無數伴隨他們歌聲長大的劇迷而言，這將是一生僅有、無法複製的告別時刻。

自2001年巴黎首演以來，《羅密歐與茱麗葉》以磅礴的流行搖滾語彙、強烈的紅藍美學與大量膾炙人口的經典曲目席捲全球，累積觀賞人次突破1200萬，被譽為「21 世紀最具代表性的法文音樂劇之一」。初代羅密歐與茱麗葉以無可取代的舞台魅力奠定作品風格，兩人的影像與歌聲更在全球社群長年流傳，成為劇迷心中永恆的青春象徵。

臺灣作為全球告別巡演的亞洲千秋場，將於高雄、臺中、臺北三地連演近一個月。從氣勢磅礴的〈世界之王〉、浪漫動人的〈Aimer〉到張力十足的〈決鬥〉，透過初代卡司的演繹，完整呈現經典舞台能量，將使這些名場面以最經典的姿態劃下傳奇句點。

隨著演出倒數登台，最後一次看到初代《羅茱》的機會也愈加珍貴。對許多觀眾而言，這不僅是一場音樂劇，更是一段陪伴青春的記憶、一段與法國美學共同成長的旅程。經典重返、初代謝幕，購票請上 udn售票網 ，2026年的《羅密歐與茱麗葉》勢必成為臺灣音樂劇最受矚目的年度演出。

