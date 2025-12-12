華航歡慶66歲推全航線機票88折起 飛日本不到萬元 12月18日前限時開搶

中華航空歡慶66周年，即日起至12月18日推出「華航飛行樂園」周年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，讓旅客輕鬆暢遊世界。活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元的豪禮大方送，一同歡慶華航66歲生日。

年末感恩季，華航活動期間將於官網釋出每日指定航線的限量驚喜價，如台北-宿霧來回未稅價4166元起、台北-曼谷4366元起、台北-新加坡5566元起、台北-高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6666元起、台北-大阪8866元起等，直飛日本與東南亞熱門航點統統不到萬元。

美國航線同樣超划算，台北-安大略未稅價1萬6766 元起、台北-西雅圖1萬7466元起，直飛美西2萬有找。華麗歐洲線方面，台北-倫敦未稅價2萬1666元起。此外，華航還準備全球不限航點商務艙來回機票6張、經濟艙來回機票 6張，以及數百組最高可折抵6666元的機票折扣碼等各項好禮。

華航說，攜手合作夥伴共同歡慶66周年，推出多項旅遊必備產品的專屬禮遇。活動期間，旅客購買台灣出發的機票，加購並完成投保安達旅行綜合保險，即能額外參加安達保險機票抽獎活動；另享有桃園國際機場凱悅酒店55折起優惠住宿、雲朗觀光集團94折起專屬禮遇，租車服務則包括Hertz與天馬租車85折起超值方案。

此外，還有INNN大阪關西機場接送服務優惠券、美商安達產險旅平險加購抽機票、歐來歐去循環巴士免費一日體驗，以及JetFi首次登錄即可免費領取eSIM等旅遊好康。

