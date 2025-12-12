麵包控注意！Maison Kayser 聖誕最強國王派、可頌花環登場

來自法國的頂級麵包名店Maison Kayser迎接聖誕季！全新推出的「聖誕冠軍花環可露夫」正式亮相，搭配歷年最受歡迎的國王派、潘那朵尼及史多倫，再度為年底節慶帶來濃厚的歐式聖誕香氣。每到十二月，微風廣場的 Maison Kayser總以各式精緻節慶點心揭開溫暖歡聚的序幕，其中最具代表性的國王派今年依舊吸引眾人目光。

品牌選用法國諾曼第產地奶油製作出層層分明、酥脆金黃的千層外皮，並以黃金比例調製香氣濃郁的杏仁奶油內餡，入口香甜、層次飽滿。為了讓儀式感更完整，每份國王派都附上來自法國的限量瓷偶與紙皇冠，讓人在切開派的那一刻，就能體會最道地的法式節慶傳統。

今年聖誕新品的最大亮點，毫無疑問是首度登場的「聖誕冠軍花環可露夫」；他的研發靈感是源自於法國阿爾薩斯（Alsace）地區的傳統節慶麵包--可露夫（Kouglof），從中世紀起就在王室與貴族間相當普及。如今象徵皇冠造型的法國聖誕節慶麵包-可露夫，Maison Kayser以曾獲得法國評鑑第一名的冠軍可頌為基礎，將可頌麵糰細緻編織成皇冠花環造型，再灑上雪白糖粉，點綴紅莓果與翠綠開心果，以宛如可食用聖誕皇冠花環的夢幻外型擄獲眾人視線。酥脆外皮、柔軟內層與節慶色彩相互交織，不論擺上派對桌或家庭聚餐，都能成為最吸睛的甜點主角。

Maison Kayser也同步推出兩款經典歐洲節慶甜點，為冬季增添更多迷人風味。義大利節慶代表「潘那朵尼 Panettone」採用品牌專屬麵粉與酵母長時間發酵，出爐後需倒吊冷卻才能形成蓬鬆柔軟的口感與漂亮的圓頂。內餡加入糖漬柑橘與果乾，微酸清香與甜味交織，是只有在聖誕季才能享受到的風味。

而來自德國、象徵冬日雪景的「史多倫 Stollen」則以蘭姆酒浸漬多月的果乾麵包為基底，外層覆上如白雪般的糖粉，口感柔軟、香氣濃郁，無論搭配熱紅酒或咖啡，都能讓聖誕氛圍更加完整。此外，Maison Kayser也推出雪人與聖誕樹兩款造型可愛的蛋糕，以療癒外表增添節慶歡樂，是送禮自用都迷人的聖誕小確幸。

今年聖誕期間也帶來多項限時活動。即日起至2026年1月4日止，凡購買任一聖誕限定商品，即能以100元加購 Maison Kayser限量托特包，托特包上印有Maison Kayser各種經典法式麵包，麵包控一定要收藏，讓您在購物的同時多一分俏皮與獨特；同期間於微風廣場門市與指定窗貼合影並上傳指定貼文，即可享Breeze Reward會員點數六倍送。此外，即日起至12月24日止，消費者只要購買任一聖誕限定商品並在Instagram限時動態分享照片、完成指定步驟，就能參加官方社群抽獎活動。

隨著聖誕腳步逐漸逼近，Maison Kayser以六款節慶甜點之姿，將歐洲冬季的歡樂、團聚與幸福味道濃縮於每一道作品中，邀請所有熱愛甜點與節慶儀式感的朋友，用一口香氣濃郁的聖誕美味，共度專屬彼此的溫暖時光。

