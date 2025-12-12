聽新聞
繼東京馬拉松後 好市多聯名卡再推 WBC 滿額抽獎
美式賣場好市多（Costco）會員好康不斷，繼2026東京馬拉松抽獎後，好市多又推抽獎福利。2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組賽事即將開打，好市多聯名卡和國泰世華萬事達卡宣布，活動期間內，消費滿額即可取得以小樹點兌換門票資格，好市多聯名卡卡友消費滿額且次數達檻即可獲得門票抽獎機會。
世界棒球經典賽為全球體壇矚目的焦點國際級賽事，匯聚全球頂尖球隊與球星，將於2026年3月5日至17日在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密等四大城市舉行，20個國家代表隊將角逐世界冠軍頭銜，其門票12月15日起開搶。
好市多聯名卡消費滿額抽門票，根據活動辦法，持卡人只要在活動期間內消費滿額，即可獲得抽獎資格，類似先前的馬拉松抽籤活動。針對國泰世華萬事達卡，本次活動採用小樹點兌換制度，持卡人可利用累積點數參與 WBC 門票兌換方案。
