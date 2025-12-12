聽新聞
0:00 / 0:00
黑樺牛、火焰和牛上桌！王品日系雙品牌推出歲末升級優惠
年末餐飲市場再掀話題。王品旗下兩大日系品牌「阪前鐵板燒」與「藝奇 日式料理」同步推出主餐升級禮，主攻歲末聚餐與款待商機。即日起至活動期間，前往「阪前」用餐，加價498元即可將「稻燒日本A5黑毛和牛」升級為「日本A5黑樺牛｜御選老饕」；到「藝奇」消費任一份880元「極炙套餐」，只要出示社群或官網活動畫面，即可免費升級為「極上火焰和牛牛排」，以更澎湃的匠心料理慰勞辛苦一整年的自己。
以「日式款待系鐵板燒」拿下網路票選第一名的「阪前」，秋冬套餐「熟醞之宴」以日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃與南非活鮑魚為核心。此次祭出的升級主餐「黑樺牛」，屬頂級黑毛和牛種類，油花細密如白樺樹根，被視為和牛等級中的巔峰。主廚以高溫鐵板迅速封住肉汁，再以香草薰香堆疊草本氣息，使油脂甘甜更加突出，是饕客眼中的季節亮點。
「阪前」也推出多款限量加價單品，例如原價580元的北海道北寄貝佐海藻奶油，只需加價368元即可一嚐；極上帝王蟹腳加價499元，即可品嘗其清甜肉質。即日起至12月31日，到店消費套餐並於社群打卡標註品牌帳號，還可獲贈松葉蟹海鮮珠寶盒一份。
主打均一價與桌邊火焰秀的「藝奇」，本季以880元「極炙套餐」搶攻年末聚餐市場。套餐包含極炙火焰牛排、刺身、鍋物與釜飯等七道料理。
火焰系列主餐除了極炙火焰牛排，加價199元起還能升級為極上火焰和牛牛排和明太子龍蝦佐炙烤牛排，並能體驗臨場感十足的火焰桌邊秀。即日起至明年1月16日，凡出示指定活動畫面，至「藝奇」內用任一份「極炙套餐」即可免費升級為極上火焰和牛牛排，以澳洲和牛的細緻油香為冬季味蕾收上完美句點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言