十大西式約會鐵板燒怎麼挑？最熱門餐廳整理 聖誕跨年聚餐首選

當聖誕燈飾點亮街道，歲末聚餐的期待也隨之升溫。如果想讓今年最後的節慶不只停留在「吃一頓飯」，而是為兩人留下滿滿儀式感的浪漫時刻，鐵板燒無疑是最不會出錯的選擇。踏入餐廳的那一刻，鐵板料理台便化身為屬於兩人的節慶舞台。主廚在檯前以火光與刀工編織浪漫情節；和牛、海鮮等美味食材落上鐵板時的滋味與香氣、奶油化開時的柔和光澤、鏟刀敲擊出的輕韻節奏，每一幕，都為這段歲末時光寫下一首獨屬於你們的序曲。

這次《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十家最被網友討論的西式約會系鐵板燒，涵蓋法式、西式到混合風格的餐廳，不論是聖誕、跨年到歲末小聚，想替彼此留下一桌難忘的好味道，都值得把這份名單收入口袋。

No.1 夏慕尼新香榭鐵板燒

如果浪漫有一種味道，大概會是夏慕尼新香榭鐵板燒那種結合法式香氣與鐵板火花的獨特氣息。將法式Fine-Dining的優雅融入鐵板料理，空間以「現代法式浪漫」為設計語言，金色線條與光影交織，勾勒出優雅而俐落的都會質感。從前菜到主菜的套餐設計完整而豐富，麵包與網友熱愛的櫻花蝦炒飯可無限續點，也是吸引不少饕客回訪的原因之一。

主餐菜色中，煙燻澳洲和牛、白蘭地鴨胸是不少網友推薦的組合。獨特煙燻技法封香澳洲和牛，鐵板上高溫炙燒，瞬間鎖住油花香氣。搭配蒜片、昆布鹽與紅酒洋蔥，堆疊出豐富口感。鴨胸外皮煎得酥香、肉質保有嫩度，吃過的網友大力推薦，「鴨胸外皮煎得酥香，肉質卻保有驚人嫩度，完全顛覆以往對鴨胸乾柴的印象」、「鐵板炒飯吃幾次都不膩，粒粒分明有點微焦香氣，爸媽邊吃邊說真的還是夏慕尼的炒飯最香」、「換吃甜點時，要移動到甜點專區，風格很有咖啡廳的感覺，整個超Chill」。

最近，夏慕尼攜手法國米其林餐廳Restaurant G.a推出期間限定的「星級聯名雙人饗宴」，於2025年12月2日至2026年1月11日登場。這次合作以主廚David Goerne代表性的Gravy醬汁、高湯與奶油為靈感核心，整份菜單呈現出更細膩且層次分明的法式風格。雙主餐選用日本A5和牛與櫻桃鴨胸，搭配北海道干貝、海大蝦與檸檬奶油醬，菜色精緻細節充滿記憶點；壓軸限定甜點法式香橙可麗餅配上哈根達斯冰淇淋，帶來輕盈卻令人難忘的美味收尾。整體氛圍時尚、帶有節慶的隆重感，非常適合在年底安排一場更講究的約會、紀念日或跨年聚餐，為這段時節留下專屬的儀式與記憶。

No.2 樂葵法式鐵板燒

Le Goût樂葵法式鐵板燒是新天地集團旗下的品牌，以法式料理巧思融入鐵板烹調。餐廳主打「主廚單一套餐」，官網上有詳細菜單，食材以現場供應為主，高貴不貴的價位吸引許多饕客嚐鮮。

樂葵以明亮開闊的空間與柔和燈光打造出舒適而帶點法式氣息的用餐環境，讓人能以放鬆的節奏享受餐點。從柚子胡椒鮪魚腹、南非活鮑佐松露波特醬等精緻前菜開始，到龍蝦與A5和牛等主菜組合，料理呈現細緻而講究的風格。整體餐點質感穩定，常被推薦作為精緻約會或小型聚會的安心選項之一。有食客分享，「穩扎穩打的鐵板料理，蟹肉湯算是很用心，湯頭不錯，比目魚酥脆好吃」。

No.3 潼精緻鐵板料理

潼精緻鐵板料理以頂級牛肉、現流海味和整隻波士頓活龍蝦、活鮑魚聞名，是許多饕客心中海鮮必吃的鐵板燒餐廳！

在雙北共有三家分店，其中最受矚目的就是故宮店，提供包場服務，不只空間寬敞，大型聚會、商務宴請、生日派對都能輕鬆駕馭。店內最後方還貼心設置大電視，只要請服務人員切換至伴唱模式，掃描QR Code就能開始點歌，吃鐵板燒的同時還能盡情K歌，直接把聚餐氣氛推到最高潮。網友提到，「很適合親友聚餐歡唱」、「整體的服務讓我們非常滿意」。

No.4 Will's Teppanyaki

位於台北的Will's Teppanyaki餐廳採無菜單形式，主廚會依季節與每日鮮貨設計整套料理。像是以澳洲水姑娘龍蝦搭配高湯鼎邊趖、蘿蔔絲餅，或鹿兒島A4肋眼和牛佐京都水菜與波特菇等，風味呈現乾淨、層次分明，保留食材原味也降低油膩感，偶爾還能品嚐到巧妙融入的台味小驚喜。

在Google評論區，訪客提到，「炙燒銀鮭，鮭魚非常鮮嫩，稱得上入口即化，炙燒程度也恰到好處」、「整套menu搭配豐富，每道菜都有詳細介紹，廚師很友善」。

No.5 墨賞新鐵板料理

擁有超過20年主廚經驗的團隊坐鎮，墨賞新鐵板料理目前在忠孝敦化與古亭有兩間分店，平日中午的商業套餐不到千元，就能品嚐從湯品、前菜、沙拉、炒飯到甜點的完整鐵板料理流程。

對許多小資族而言，是在特別日子慰勞自己的實惠選擇。網友提到，「光是吃前菜跟麵包就快飽了，松露蒸蛋好吃」、「整體餐點跟氛圍都很棒」。

No.6 明水然無菜單鐵板燒

你知道樂多多餐飲集團旗下的鐵板燒品牌「明水然」和「明水然・樂」其實走的是截然不同的風格嗎？前者以西式鐵板燒為主軸，運用奶油、香料與濃郁醬汁打造奢華海陸風味；後者則偏向日式鐵板燒，著重食材原味與火候掌控，兩者帶來的是完全不同調性的用餐體驗。

明水然松山慶城店採全預約制且以無菜單方式供餐，想用餐務必提前訂位。餐廳位於捷運南京復興站附近，步行約3分鐘即可抵達，周邊也有收費停車場，相當便利。首次前往用餐，建議先下載樂多多App，可領取新會員專屬小點。網友分享，松露奶油蕈菇湯、活體波士頓龍蝦等菜色令人印象深刻，「食材新鮮、顧客體驗佳、非常值得再訪」。

No.7 極Teppanyaki 鐵板燒

極Teppanyaki鐵板燒以「重新定義高級鐵板料理」為核心理念，強調感官沉浸與私密尊榮，讓用餐者從食材、料理到空間與聲光，都能獲得完整的用餐體驗。餐廳採不翻桌、不限時模式，使每位客人在宇宙感十足的場域中，都能慢慢品味整套料理。

包廂設計以「金、木、水、土」五行及宇宙星系為靈感，打造六間全封閉式包廂，每間配備獨立空調、獨立衛浴與專屬KTV影音系統。最大的土包廂靈感來自土星環，可容納20至22人，採用奢華石材與弧形線條，營造環繞式星際未來感。主廚現場製作餐點，專人貼心服務，並可依賓客需求量身打造專屬風味。網友評論表示，「獨立私密的包廂，不用跟陌生人搶廁所，還可以邊吃邊唱歌」、「非常適合慶生、紀念日或辦活動」。

No.8 莫登铁板燒

莫登是一間採預約制的無菜單鐵板燒品牌，目前於台中北屯與高雄左營各設有一間分店。後開幕的高雄店延續品牌「專注當下、細火慢煎」的核心精神，把料理當作與客人共享的味覺旅程，同時在新空間中加入更多精緻細節與創新菜色，讓體驗再次升級。

品牌主打「讓美食與藝術在餐桌上相遇」，每季都會更新菜單，帶來不同的用餐體驗。有吃過的饕客推薦，「餐點會變化，料理上很細心，細節都藏在味道中」、「精緻又很有氣氛的餐廳，適合生日、節日」。

No.9 L'Amour樂慕鐵板燒

位於台南安平的L'Amour樂慕鐵板燒，取名源自法文「愛」，意旨秉持對餐飲的熱愛，透過料理傳遞美好滋味。餐廳採預約制，由年僅23歲的美女主廚坐鎮，以細膩手法將在地食材與世界頂級食材融合，呈現帶有驚喜感的法式鐵板料理。Google評論區有訪客提到，「這次點了和牛五分熟跟鴨胸，煎得剛剛好，香氣十足、肉質嫩滑，每一口都能品嘗到肉質美味」、「氣氛、口感都滿分」、「當月壽星還會貼心準備一份小蛋糕」。

有部落客分享，樂慕是台南少見以法式手法呈現的高級鐵板燒，很適合慶祝或約會。整體氛圍沉穩、有質感，餐點精緻度高，從前菜到甜點都讓人印象深刻。

No.10 食光宴鐵板料理

食光宴鐵板燒以南部為主要據點，是許多老饕心中「一吃就會想再回訪」的鐵板料理之一。從踏進餐廳開始，視覺、嗅覺與味覺便逐步被料理吸引。主廚擅長以無菜單形式呈現當季食材，手法細緻、創意明顯，每季更換菜單，也讓常客每次造訪都有不同驚喜。

目前設有3間分店：台南善化的「善化本心宴」、台南中西區的「大福願景宴」、以及高雄楠梓的「楠梓藏心宴」。大福願景宴則位於巷弄老宅中，低調卻充滿溫度，採全預約制，僅開放13個座位，打造親密用餐體驗。本心宴隱身於庭院式建築旁，備有專屬停車場，網友稱讚，「具備創意、手藝與美味，新鮮的食材吃得出來鮮甜」、「每一道餐點都讓人驚豔！我點的骰子牛套餐肉質很嫩，父親點的松阪豬套餐也超乎預期的好吃」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月26日至2025年11月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

