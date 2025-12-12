聽新聞
有行旅／搭尼羅河河輪 探索古埃及

聯合報／ 本報訊

有行旅安排開羅包機直飛埃及阿布辛貝，省去八小時車程，旅人可悠閒欣賞壯闊神殿與阿布辛貝夜間聲光秀。尼羅河河輪房型等級再升級，精選頂級豪華，坪數升級與全景套房遠眺千年河景，登熱氣球迎接神祕日出，走訪發現地中海埃及榮光的亞歷山大城。搶先踏入全新開放的大埃及博物館，見證重現的圖坦卡門。

有行旅「穿越千年的古埃及畫卷 尼羅河地中海交響樂章」十三天十夜，旅程日期為明年三月廿四日至四月五日。十二月十九日旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3959，或瀏覽有行旅官網

埃及 熱氣球 地中海 博物館

