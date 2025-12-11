家樂福「寶可夢歡樂派對」4款實用好物限量加價購 百款周邊超萌開賣

年末派對季節，家樂福為大家獻上超療癒的「寶可夢歡樂派對」，今年最後一波加價購活動，以4款寶可夢限量商品保溫瓶、保冷袋、輕便折傘、抱枕毯，陪伴粉絲溫暖迎冬。活動即日起至2026年1月13日登場，家樂福會員單筆消費滿199元＋扣抵兌點10點OPENPOINT即可優惠購得，或以滿199元直購價入手，且每位顧客限購2個、同品項限購1個，數量售完為止。即日起開放預購，並將於2026年12月24日開始取貨。
家樂福同時規劃多項主題活動，從12月13日起推出會員限定消費送寶可夢透卡贈品，全台限量70,000張；12月13日與14日下午則於各量販店發送限量紙帽。淡新店、新店店與彰化店更於指定日期舉辦寶可夢見面會，並同步在多家門市舉辦《Nintendo Switch寶可夢傳說Z-A》試玩會，體驗者可獲贈寶可夢貼紙，皆採先到先得。
賣場也全面升級寶可夢商品陣容，精選超過百款品項，從造型燈球、萌系公仔、包袋、零食餅乾到巧克力可可製品等，好吃、好玩、好用、好萌一次滿足。迎接春節，家樂福同步開賣2款老協珍佛跳牆寶可夢款，今年推出精靈球造型與皮卡丘&伊布造型甕，自即日起預購，2026年1月14日開始取貨。
家樂福也預告，將於2026年1月1日推出寶可夢合作拉麵道杯麵箱裝，共12款杯蓋圖樣隨機出貨。遊戲迷則不可錯過新款Switch遊戲《寶可夢傳說Z-A》，活動期間購買加贈家樂福特典飲料提袋。寶可夢集換式卡牌遊戲高級擴充包「超級進化夢想ex」亦於家樂福超市同步上市，收錄超級快龍ex等多款卡牌，兼具收藏與對戰魅力。
