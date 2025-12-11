快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福「寶可夢歡樂派對」4款實用好物限量加價購 百款周邊超萌開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福推出超療癒的「寶可夢歡樂派對」。記者黃筱晴／攝影
家樂福推出超療癒的「寶可夢歡樂派對」。記者黃筱晴／攝影

年末派對季節，家樂福為大家獻上超療癒的「寶可夢歡樂派對」，今年最後一波加價購活動，以4款寶可夢限量商品保溫瓶、保冷袋、輕便折傘、抱枕毯，陪伴粉絲溫暖迎冬。活動即日起至2026年1月13日登場，家樂福會員單筆消費滿199元＋扣抵兌點10點OPENPOINT即可優惠購得，或以滿199元直購價入手，且每位顧客限購2個、同品項限購1個，數量售完為止。即日起開放預購，並將於2026年12月24日開始取貨。

家樂福同時規劃多項主題活動，從12月13日起推出會員限定消費送寶可夢透卡贈品，全台限量70,000張；12月13日與14日下午則於各量販店發送限量紙帽。淡新店、新店店與彰化店更於指定日期舉辦寶可夢見面會，並同步在多家門市舉辦《Nintendo Switch寶可夢傳說Z-A》試玩會，體驗者可獲贈寶可夢貼紙，皆採先到先得。

賣場也全面升級寶可夢商品陣容，精選超過百款品項，從造型燈球、萌系公仔、包袋、零食餅乾到巧克力可可製品等，好吃、好玩、好用、好萌一次滿足。迎接春節，家樂福同步開賣2款老協珍佛跳牆寶可夢款，今年推出精靈球造型與皮卡丘&伊布造型甕，自即日起預購，2026年1月14日開始取貨。

家樂福也預告，將於2026年1月1日推出寶可夢合作拉麵道杯麵箱裝，共12款杯蓋圖樣隨機出貨。遊戲迷則不可錯過新款Switch遊戲《寶可夢傳說Z-A》，活動期間購買加贈家樂福特典飲料提袋。寶可夢集換式卡牌遊戲高級擴充包「超級進化夢想ex」亦於家樂福超市同步上市，收錄超級快龍ex等多款卡牌，兼具收藏與對戰魅力。

寶可夢保溫瓶540ml，優惠價429元，直購價479元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢保溫瓶540ml，優惠價429元，直購價479元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。
家樂福販售超過100款寶可夢商品。
寶可夢抱枕毯，正反兩面圖案，優惠價499元，直購價549元，限量1,800個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢抱枕毯，正反兩面圖案，優惠價499元，直購價549元，限量1,800個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
活動期間購買新款Switch遊戲《寶可夢傳說Z-A》加贈家樂福特典飲料提袋。記者黃筱晴／攝影
活動期間購買新款Switch遊戲《寶可夢傳說Z-A》加贈家樂福特典飲料提袋。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
寶可夢集換式卡牌遊戲高級擴充包「超級進化夢想ex」亦於家樂福超市同步上市。記者黃筱晴／攝影
寶可夢集換式卡牌遊戲高級擴充包「超級進化夢想ex」亦於家樂福超市同步上市。記者黃筱晴／攝影
寶可夢保冷袋，優惠價259元，直購價309元，限量1,500個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢保冷袋，優惠價259元，直購價309元，限量1,500個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
寶可夢輕便折傘，優惠價319元，直購價369元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢輕便折傘，優惠價319元，直購價369元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
老協珍佛跳牆寶可夢款，今年推出精靈球造型與皮卡丘&伊布造型甕，自即日起預購，2026年1月14日開始取貨。記者黃筱晴／攝影
老協珍佛跳牆寶可夢款，今年推出精靈球造型與皮卡丘&伊布造型甕，自即日起預購，2026年1月14日開始取貨。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
寶可夢輕便折傘，優惠價319元，直購價369元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢輕便折傘，優惠價319元，直購價369元，限量2,500個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
寶可夢抱枕毯，正反兩面圖案，優惠價499元，直購價549元，限量1,800個。記者黃筱晴／攝影
寶可夢抱枕毯，正反兩面圖案，優惠價499元，直購價549元，限量1,800個。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福推出超療癒的「寶可夢歡樂派對」。記者黃筱晴／攝影
家樂福推出超療癒的「寶可夢歡樂派對」。記者黃筱晴／攝影
12月13日起推出會員限定消費送寶可夢透卡贈品，全台限量70,000張。記者黃筱晴／攝影
12月13日起推出會員限定消費送寶可夢透卡贈品，全台限量70,000張。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影
家樂福販售超過100款寶可夢商品。記者黃筱晴／攝影

寶可夢 家樂福 派對

延伸閱讀

躺著也中槍！《寶可夢》YouTuber被盜片還被系統誤判永Ban 申訴多次才逆轉

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

雙12再買一波！全電商AirPods限時12元爆殺 家樂福線上購最高回饋42%

相關新聞

粉絲注意！7-ELEVEN限量推uniopen PRIMA會員點數加價購「韓國金唱片典禮門票」

7-ELEVEN持續推動會員優享策略，不定時推出限量熱門商品預購活動給uniopen PRIMA會員，看好韓流風潮，將於...

家樂福「寶可夢歡樂派對」4款實用好物限量加價購 百款周邊超萌開賣

年末派對季節，家樂福為大家獻上超療癒的「寶可夢歡樂派對」，今年最後一波加價購活動，以4款寶可夢限量商品保溫瓶、保冷袋、輕...

《玩命中繼站》超低調卻很好看的懸疑片 人心一動計畫就跟著失控

《玩命中繼站》不是那種很花俏的驚悚片。它的魅力反而在冷冷的、慢慢拉緊的步調。 故事核心落在艾許（由里茲阿邁德飾演）頂尖「解決者」。他替吹哨者和大企業「喬事情」，靠的是極為細膩、縝密的流程，以及一套幾

「全家」攜米其林級名店「雙月食品社」復刻經典鮮食 會員限時享88折

看準冬至食補需求，全家便利商店再次攜手米其林必比登推介的台味名店「雙月食品社」，推出4款殿堂級聯名新品，復刻老饕最愛的經...

臺虎信義十周年玩翻街頭 快打旋風機台、拳擊機通通搬上街

知名信義區露天酒吧臺虎信義於12月13日以「Back to Street」主題舉辦生日派對，當天現場將亮起「快打旋風」機...

雙月「明星餐點」全家就買得到！全新「甕藏紹興剝皮辣椒雞」飄香上桌

連續多年獲得米其林指南肯定的「雙月食品社」，今年冬天攜手台灣菸酒公司，推出冬季限定「「甕藏紹興剝皮辣椒雞」。此外，雙月也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。