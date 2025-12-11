粉絲注意！7-ELEVEN限量推uniopen PRIMA會員點數加價購「韓國金唱片典禮門票」

7-ELEVEN持續推動會員優享策略，不定時推出限量熱門商品預購活動給uniopen PRIMA會員，看好韓流風潮，將於12月13日中午12:00限量推出用OPENPOINT點數加價購兌換「韓國金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」門票活動，該頒獎典禮被譽為「韓國葛萊美獎」，本屆40週年首次來台，2026年1月10日在臺北大巨蛋登場，集結豪華陣容，粉絲絕對要準時搶票！

12月13日中午12:00起，uniopen PRIMA訂閱制會員享兌換「韓國金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」門票，訂閱制會員可使用OPENPOINT點數兌換購票資格券。有2種票價兌換方式，分別為「OPENPOINT 500點＋5,480元／張換L2層門票（價值5,980元／張），每人上限換2張」；「500點＋4,480元／張換L3層門票（價值4,980元／張），每人上限換2張」，換完為止。兌換完畢後，需持繳費代碼至ibon機台列印繳費單完成繳費。

12月17日至12月28日期間再推出會員OPENPOINT 200點抽「韓國金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」B1區雙人票（價值13,960元／2張），1人中獎2人同行，每人不限投籤次數，投越多中獎機會越大。

uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已額滿，自即日起將展開「候補登記」，如有會員名額釋出，將依序開放遞補。另外，進入12月年底點數到期，OPENPOINT APP提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇，年末兌點推薦星巴克飲品、聖德斯科購物金、CITY系列飲品、酷聖石冰淇淋、iOPEN Mall優惠券、21Plus明星商品兌換券、點數捐贈公益團體等多元點數生活體驗，滿足歲末年終點數兌換高峰需求。

●附註：詳細活動內容以APP、官網公告為準。

