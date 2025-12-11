《玩命中繼站》超低調卻很好看的懸疑片 人心一動計畫就跟著失控

《玩命中繼站》不是那種很花俏的驚悚片。它的魅力反而在冷冷的、慢慢拉緊的步調。

故事核心落在艾許（由里茲阿邁德飾演）頂尖「解決者」。他替吹哨者和大企業「喬事情」，靠的是極為細膩、縝密的流程，以及一套幾乎不能犯錯的規矩。

前半段看他設計、布局、在情報流之間遊走，既沉著又冷靜，像看高手下棋，而對手還完全不知道棋局已經開始。

圖／車庫娛樂提供

與他對上的，是（莉莉詹姆斯飾演）的莎拉，一個看似只是尋求保護、卻被危險追上門的研究員。

她的出現讓艾許長年累積的原則開始鬆動，也讓整部電影的情緒線有了不同的走向。

圖／車庫娛樂提供

電影最有意思的地方，是它明明沒有太多大場面，但緊張感卻一直在。像是透過聽障人士專用的中繼通訊服務「三態轉接服務」、文件的來回、誰掌握什麼資訊、誰又多看了一眼；每一段都帶著一點壓力。這種「低音量式的懸疑」其實很耐看，也讓角色之間的互動變得更敏感。

而真正讓我覺得好看的，是艾許與莎拉之間那種「還沒講開，但彼此都在試探」的關係。兩個都很孤單、都活在灰色地帶的人，因為處境相近而慢慢靠近，但又始終隔著一道不確定。不是浪漫，也不是刻意營造的曖昧，而是那種在邊界生活的人，偶爾才會出現的連結。

圖／車庫娛樂提供

這種吸引並不甜，反而帶著危險感：因為他們共享秘密，也都站在世界邊緣。這份情緒讓電影多了一點人味，也讓後半的情節選擇變得耐人尋味。

當然，後段的轉折有人會覺得突然，但從角色設定來看，其實合理。只要理性和情感開始拉扯，只要匿名帶來的安全感開始裂開，任何再堅固的規則都可能變得脆弱。

某種程度上，這也是電影最想說的話：

在情報與秘密交織的世界裡，人性永遠比計畫更難掌控

《玩命中繼站》不是喧鬧型的驚悚片，但它紮實、有節奏，也很懂得利用空氣裡的緊張推動故事。看完後會覺得雖然規模不大，情緒卻很滿，艾許與莎拉之間的距離感與拉扯，也比預期中更好看很多。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

