「全家」攜米其林級名店「雙月食品社」復刻經典鮮食 會員限時享88折

看準冬至食補需求，全家便利商店再次攜手米其林必比登推介的台味名店「雙月食品社」，推出4款殿堂級聯名新品，復刻老饕最愛的經典美味。Let’s Tea也同步推出滋補系暖心甜湯「芝麻糊糊」，甜湯控冬天必喝。

「全家」今年再度攜手米其林必比登推介的台味名店「雙月食品社」，將其店內3大經典人氣料理、獨家秘製的剝皮辣椒特色料理帶進便利商店，主推具有「溫補、暖胃、濃香」三大時令特色的「蛤蜊燉雞腿湯」，使用雞架熬製濃郁湯底，加入鮮甜高麗菜、棒腿、台灣優質蛤蜊慢火燉煮，湯底溫潤順口，售價79元；專屬青島創始店才吃的到的招牌「香菇油飯」，以蝦米、豬肉、香菇、油蔥與油飯共同拌炒，呈現台式家常最經典的滋味，售價60元；「愛恨椒芝麵」使用雙月獨家配方椒麻醬，攪拌後香氣濃郁，辣中帶麻，售價69元；「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」以剝皮辣椒茶碗蒸為概念，呈現鮮、甘、甜層次分明的好滋味，售價55元。

除此之外，Let’s Tea也同步推出冬季限定的「芝麻糊糊」，以香氣飽滿的濃醇黑芝麻為湯底，口感細緻滑順，搭配花生碎與地瓜圓增添咀嚼口感，是冬至時節暖身的最佳選擇，即日起至2026年1月6日可享嘗鮮價單杯59元（原價65元）；去年推出即備受喜愛的台味甜品「燒燒仙草」，限時優惠價單杯39元即可入手。

●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。

