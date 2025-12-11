快訊

臺虎信義十周年玩翻街頭 快打旋風機台、拳擊機通通搬上街

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
臺虎信義於12月13日以「Back to Street」為主題，舉辦生日派對。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
知名信義區露天酒吧臺虎信義於12月13日以「Back to Street」主題舉辦生日派對，當天現場將亮起「快打旋風」機台與 BOXER 拳擊機，邀請所有朋友一起在信義區街頭找到久違的派對速度。

現場將推出限定調酒「臺虎果泥波動拳 Taihu Smoothie Punch - Hadouken 」以及「臺虎 x 歐肯虎溜肯氣泡調酒 Whisky Tea High」，更與最會做蛋糕的eggtall合作，帶來60公分特製巨型蛋糕與限量周邊商品「臺虎 x eggtall 老虎打火機殼」、「臺虎 x eggtall 漂浮可可奶滋 Cocoa Nice」限定汲取調酒，並邀約由曾在米其林一星餐廳擔任過主廚與副主廚的兩位創辦人聯手打造的「MASA TACO」來到現場快閃。

果泥系調酒「臺虎果泥波動拳Taihu Smoothie Punch - Hadouken」以帝國柏林酸為基底，加入黃檸檬、紅醋栗、草莓與覆盆莓果泥，並以乳糖調整滑順質地。紅醋栗帶出細緻木質氣息，使整體風味介於臺虎經典「莓檸真好」與「再酸也沒您酸」之間。

臺虎信義生日派對，找來最會做生日蛋糕的 eggtall 一起將儀式感具象化，由主理人Furby以她標誌性的幽默與鮮奶油語彙，打造60公分巨型生日蛋糕現身派對現場，同步推出「eggtall x 臺虎精釀老虎打火機殼」，於eggtall Instagram官方帳號與十周年活動現場限量販售（售價980元），直接將生日儀式感在街邊點燃。

當日20:00起限量推出100杯汲取調酒「臺虎 x eggtall 漂浮可可奶滋Cocoa Nice」，是名符其實的「液體蛋糕」，以蘭姆酒、黑可可、蘋果派與黑橄欖伯爵茶堆疊風味的On Tap Cocktail，最後鮮奶油上場、彩糖落下，入口輕盈而飽滿，把蛋糕變成酒。

◎活動資訊

．地點：臺虎信義｜臺北市信義區忠孝東路五段68號（國泰置地廣場）

．日期：2025年12月13日（週六）

．營業時間：15:00～01:30

．DJ 時間與Rundown

20:00～22:00 Jun

22:00～00:00 Buythat 5

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汲取調酒「臺虎 x eggtall 漂浮可可奶滋Cocoa Nice」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「臺虎 x eggtall 老虎打火機殼」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
果泥系調酒「臺虎果泥波動拳Taihu Smoothie Punch - Hadouken」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
