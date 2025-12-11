雙月「明星餐點」全家就買得到！全新「甕藏紹興剝皮辣椒雞」飄香上桌

連續多年獲得米其林指南肯定的「雙月食品社」，今年冬天攜手台灣菸酒公司，推出冬季限定「「甕藏紹興剝皮辣椒雞」。此外，雙月也再度攜手全家便利商店，推出蛤蜊燉雞腿湯、愛恨椒芝麵等招牌餐點，讓民眾能夠輕鬆購買，並可享限時88折優惠。

雙月與台灣菸酒公司合作推出的「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，以台酒的古法紹興酒為基底，搭配文火慢燉的雞腿、剝皮辣椒等食材，可以享受的微辣鮮甜的風味與淡雅酒香，為冬天帶來滿滿暖意，每份250元，預計12月15日開賣，12月15日至12月17日期間內用甕藏紹興剝皮辣椒雞，還可獲贈台酒「VINATA 酒粕水嫩保濕面膜」1片，送完為止。

除此之外，雙月本季再度攜手全家便利商店，推出以「家的經典好味」為主題的系列產品，包括有「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」、「愛恨椒芝麵」、「阿甘剝皮辣椒蒸蛋」、「雞汁油蔥手工麵線」等5款招牌熟食，每份49～79元。另外，還有冷藏商品「雙月嫩仙草凍」、「雙月檸檬愛玉凍」，以及常溫的「愛恨椒芝麵」、「愛恨椒芝風味洋芋片」、「愛恨椒芝花生點心麵」及「蔥蔥花生點心麵」，還有多款冷凍商品，讓民眾在全家便利商店即可輕鬆購買。

為慶祝再度合作，12月23日前全家會員購買雙月系列指定品項，可享有88折優惠，主餐搭配副餐或飲品，還可享受加購折扣。同時雙月也於全家行動購獨家販售「宅雙月 好運奔騰年菜組」，全套共有鮑魚獻瑞燴蹄筋、螺響鮑富熬雞湯等6款菜色，原價3,680元，優惠價3,480元。 雙月攜手全家便利商店，推出一系列主題產品。記者陳睿中／攝影 雙月攜手全家便利商店，推出「愛恨椒芝麵」、「蛤蜊燉雞腿湯」、「香菇油飯」等經典產品。記者陳睿中／攝影

