築間最新「喜辰港式茶餐廳」插旗台中！燒臘拼盤、三味燒賣必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「喜辰港式點心茶餐廳」首店將插旗台中。圖／築間提供
「喜辰港式點心茶餐廳」首店將插旗台中。圖／築間提供

旗下擁有多個品牌的「築間餐飲集團」，推出全新港式料理品牌「喜辰港式點心餐廳」，由知名港點主廚黃義仁操刀，推出三味燒賣、燒臘拼盤、臘味蘿蔔糕等多種品項，為喜愛港式料理的民眾帶來全新選擇。

「喜辰港式點心茶餐廳」首店位於秀泰生活台中站前店，預計12月16日試營運。主廚黃義仁過去擁有星級飯店的豐富歷練，已經具有超過三十年的餐飲經驗，被暱稱為「點心界大仁哥」。店內標榜以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心，提供多樣化的港式餐點，呈現兼具傳統底蘊與現代質感的港點魅力。

喜辰的餐點囊括點心、主食、麵食、燒臘等不同品項，其中招牌的「喜辰三味燒賣」吃得到松露、干貝、魚子等食材，每份140元；「燒臘拼盤」則有叉燒、油雞、燒鵝、燒肉、肝腸等內容，每盤500元。其他還有臘味蘿蔔糕、三色蝦餃皇、韭黃鮮蝦腸粉、冰火菠蘿油、XO醬牛腩雲吞撈麵等內容。其中蒸點每份120元起；撈麵／湯麵每份150元起；燒臘類型每份200元起。

築間也表示，繼首間門市開幕後，預計2026年第1季將在台中開出第2家分店。隨著喜辰加入，旗下餐飲品牌也達到16個。

「喜辰港式點心茶餐廳」推出三味燒賣、臘味蘿蔔糕等多種品項。圖／築間提供
「喜辰港式點心茶餐廳」推出三味燒賣、臘味蘿蔔糕等多種品項。圖／築間提供
除了點心類型，「喜辰港式點心茶餐廳」也提供撈麵、湯麵品項。圖／築間提供
除了點心類型，「喜辰港式點心茶餐廳」也提供撈麵、湯麵品項。圖／築間提供

