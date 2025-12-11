威士忌加冰咖啡！仕高利達攜手信義區潮流酒吧 推出冬季限定創新飲品

時序進入歲末，蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader）今年以「視野與眾不同」為核心概念，攜手台北信義區潮流酒吧「Sleep No More」，推出為期兩週的冬季限定企劃「舉個杯 Jingle Bell」，活動自12月15日起一路延續至12月28日，以創新飲品與節慶派對為台北打造一場冬日專屬的微醺儀式。

本次聯名從白天到夜晚皆有各自的風景。以仕高利達金雪莉為基底打造的聯名調酒「Jingle Bell Cocktail」，融合西瓜、蜂蜜、太妃糖與柳橙等層次香氣，綿密奶蓋增添節慶氣息，13%酒感輕盈易飲，每杯售價280元，並附贈50ml仕高利達金雪莉「金勾杯手提小酒」，成為活動期間最受矚目的節慶酒款。

此外，「舉個杯微醺咖啡 Jingle Bell Tipsy Coffee」以濃縮咖啡、黑糖、鮮奶與肉桂奶蓋堆疊多層次香氣，並隨杯附上一瓶仕高利達12年50ml的「金勾錐聖誕小酒」。消費者在拿到飲品後，可親手將小酒緩緩倒入冰咖啡中，看威士忌的麥芽香氣與咖啡的清爽醇度融合，完成專屬於自己的節慶微醺儀式，每杯售價135元。

活動期間，仕高利達與「Sleep No More 」，也將於12月20日與12月25日舉辦兩場限定快閃派對，由DJ帶來K-POP與華語金曲串燒，搭配現場限定調酒，營造融合香氣、聲音與光影的沉浸式節慶夜景，邀請民眾以不同角度重新感受台北冬夜。

英商希威仕台灣分公司行銷總監范如萍（Teresa Fan）表示，仕高利達希望以多元視角啟發生活靈感，透過金雪莉與12年系列延伸出的酒款，串連白日的柔光與夜晚的微醺，在節慶中打造屬於每個人獨一無二的城市風景。她也形容此次合作是一場「時間與感知的冬季實驗」，期待民眾能在每一杯之間找到更多探索與突破的可能性。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自12月15日起至28日，仕高利達攜手信義區潮流酒吧「Sleep No More」， 推出冬季限定「舉個杯Jingle Bell」聯名活動，透過多款創新飲品打造節日新儀式。

「舉個杯聯名調酒Jingle Bell Cocktail」以仕高利達金雪莉為基底，融合西瓜、蜂蜜、太妃糖、柳橙與綿密奶蓋，打造層次豐富、帶有節慶氣息的創意風味。

