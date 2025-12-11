快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒宣布田柾國為全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使。圖／香奈兒
香奈兒宣布田柾國為全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使。圖／香奈兒

香奈兒（CHANEL）宣布全球流行巨星、21世紀流行指標團體BTS成員田柾國正式成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。

田柾國表示：「非常高興能成為香奈兒香水與美妝的全球品牌大使。對我而言，香奈兒是一個引領時尚潮流的經典品牌，不僅珍視品牌悠久雋永的文化傳承，更持續以現代視角重新演繹自我。身為一名歌手，我盡力在迎接新挑戰的同時，堅持自我風格，因此這次和香奈兒香水與美妝的合作，對我而言別具意義。」

田柾國以其獨具一格的大膽風格、豐沛能量與創造力，成為全球音樂界的指標性人物。身兼歌手、詞曲創作者暨BTS成員，他發行了多首備受矚目的個人作品，包括「Euphoria」、「My Time」與「Still With You」，更曾與Lauv和Charlie Puth等國際歌手合作。他亦參與多首 BTS 歌曲的創作，包括日文單曲「Your eyes tell」、專輯「BE」中的「Stay」，以及收錄於「Proof」中的「Run BTS」。

此外，田柾國也參與演唱2022年卡達世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022™）官方主題曲「Dreamers」，並於開幕典禮獻唱。2023年7月，他推出首支個人單曲「Seven (feat. Latto) 」，不僅在2023年11月獲得RIAA白金唱片認證，更登上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）與 Spotify全球熱門歌曲榜單冠軍。隨後，於同年9月推出單曲「3D (feat. Jack Harlow) 」，接著在11月發行首張個人專輯「GOLDEN」。

無論在舞台上或錄音室內，他持續突破自我界限的姿態，自然與香奈兒世界的精神形成完美呼應。香奈兒也藉此重申其品牌承諾，將持續攜手能夠啟發並重新詮釋當代創作符碼的人才，共同體現當代精神。

香奈兒宣布田柾國為全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使。圖／香奈兒
香奈兒宣布田柾國為全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使。圖／香奈兒

香奈兒 品牌 BTS

延伸閱讀

Winter爆與BTS田柾國交往慘遭網暴！SM不忍了強硬提告「沒否認緋聞」

最神秘的頂級奢華香水Henry Jacques 全新旅行香水盒絕美登場

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶　網對比「爆料時間線」找受害者

偶像Winter爆熱戀BTS柾國 冰球樂團主唱送祝福

相關新聞

85℃吉伊卡哇「小八貓」造型蛋糕來了！公仔當掛飾、盒身變筆筒

85℃於10月1推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，和一款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，開賣就掀起搶購潮，上市20天全台熱銷售出...

恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

香奈兒（CHANEL）宣布全球流行巨星、21世紀流行指標團體BTS成員田柾國正式成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。

愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

上個月在杜拜鐘表週（Dubai Watch Week），愛馬仕（Hermès）推出一款全新的工藝腕表Slim d'Her...

麗晶精品耶誕購物節 勞力士重磅開幕還有鑽石之王下午茶

各大商場百貨前亮起的耶誕節慶布置，也宣告年度購物季熱鬧展開，麗晶精品將於12月18日至2026 年1月4日推出 「耶誕購...

當年刮起「追星旋風」 兩屆金馬影帝「歐威館」盼重視

紀念兩屆金馬影帝歐威，台南新化「歐威影像館」15年前成立，館藏涵蓋海報、劇照、劇本、道具與手稿，完整呈現歐威從「故鄉劫」...

想說心事但不想打電話？用寫的也行 生命線文字協談3年暴增4倍

台灣青少年自傷率逐年提升，不過青少年可能 「不想打電話」、「害怕開⼝說」，為接住青少年，社團法⼈國際⽣命線台灣總會三年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。