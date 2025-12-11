恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

香奈兒（CHANEL）宣布全球流行巨星、21世紀流行指標團體BTS成員田柾國正式成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。

田柾國表示：「非常高興能成為香奈兒香水與美妝的全球品牌大使。對我而言，香奈兒是一個引領時尚潮流的經典品牌，不僅珍視品牌悠久雋永的文化傳承，更持續以現代視角重新演繹自我。身為一名歌手，我盡力在迎接新挑戰的同時，堅持自我風格，因此這次和香奈兒香水與美妝的合作，對我而言別具意義。」

田柾國以其獨具一格的大膽風格、豐沛能量與創造力，成為全球音樂界的指標性人物。身兼歌手、詞曲創作者暨BTS成員，他發行了多首備受矚目的個人作品，包括「Euphoria」、「My Time」與「Still With You」，更曾與Lauv和Charlie Puth等國際歌手合作。他亦參與多首 BTS 歌曲的創作，包括日文單曲「Your eyes tell」、專輯「BE」中的「Stay」，以及收錄於「Proof」中的「Run BTS」。

此外，田柾國也參與演唱2022年卡達世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022™）官方主題曲「Dreamers」，並於開幕典禮獻唱。2023年7月，他推出首支個人單曲「Seven (feat. Latto) 」，不僅在2023年11月獲得RIAA白金唱片認證，更登上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）與 Spotify全球熱門歌曲榜單冠軍。隨後，於同年9月推出單曲「3D (feat. Jack Harlow) 」，接著在11月發行首張個人專輯「GOLDEN」。

無論在舞台上或錄音室內，他持續突破自我界限的姿態，自然與香奈兒世界的精神形成完美呼應。香奈兒也藉此重申其品牌承諾，將持續攜手能夠啟發並重新詮釋當代創作符碼的人才，共同體現當代精神。 香奈兒宣布田柾國為全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使。圖／香奈兒

