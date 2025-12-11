快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

搶攻耶誕節送禮商機 家樂福強推IP聯名零食餅乾、進口巧克力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

搶攻耶誕節送禮商機，家樂福耶誕交換禮物今年特別匯集極具超萌可愛的 IP 聯名商品，從 Hello Kitty、kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、史迪奇、玩具總動員熊抱哥/三眼怪多種超吸晴造型商品，從零食餅乾、巧克力、棉花糖、脆餅、公仔/布偶等，挹注第4季營運向上。

此外，迎接12月耶誕節，家樂福特別推出 Chocolate Fair 推薦高達 100 多款國內與進口知名品牌巧克力 商品，台灣代表推薦獲得世界巧克力大賽金牌殊榮的「Cona’s 妮娜」巧克力，以極具創意 的設計，將巧克力與各種食材結合，香甜苦酸各味均衡，濃郁而多層次的口感堅持，這次 特別以「限定店別」共 4 款商品皆全台限量 280 盒內，聖誕嚐鮮上架。

在進口巧克力推薦人氣品牌:好時 HERSHEY’S、明治Meiji、GODIVA、Kisses、瑞士蓮 Lindor、瑞士三角 TOBLERONE、Milka、LOTTE、KitKat、比利時白儷人 Alfredo、波蘭 Amoretta 等精選巧克力，活動期間12月10日~12月25日買一送一、二件省更多、 OPENPOINT 點數 10 倍送等，還有單筆購買巧克力商品，每滿 249 元送 30 元現金折價券。

冬季家樂福火鍋趴從11月開始暖呼呼上桌，邀集各大名店與品牌齊聚登場，精選超過 100 款火鍋湯底與湯品，滿足饕客的多樣口味選擇。延續去年「麻辣湯底年」舒麻風潮， 2025 冬季開檔， 再增加濃郁熬煮湯頭，從海底撈麻辣鍋、酸菜白肉鍋、胡椒豚骨豬肚，連拉麵王道湯頭濃雞白湯也入列，多樣化火鍋湯底提供選擇。

巧克力 商品 家樂福

延伸閱讀

歡慶耶誕節！台菲新二代揭家鄉傳統：連做9天彌撒、必吃烤米糕

沒捷運惹的禍？家樂福熄燈引爆天母人情緒大爆發

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家 在地網友：連它也沒有了

搭機其實可以免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

相關新聞

85℃吉伊卡哇「小八貓」造型蛋糕來了！公仔當掛飾、盒身變筆筒

85℃於10月1推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，和一款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，開賣就掀起搶購潮，上市20天全台熱銷售出...

恭喜柾國！出任全新香奈兒香水與美妝全球品牌大使

香奈兒（CHANEL）宣布全球流行巨星、21世紀流行指標團體BTS成員田柾國正式成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使。

愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

上個月在杜拜鐘表週（Dubai Watch Week），愛馬仕（Hermès）推出一款全新的工藝腕表Slim d'Her...

麗晶精品耶誕購物節 勞力士重磅開幕還有鑽石之王下午茶

各大商場百貨前亮起的耶誕節慶布置，也宣告年度購物季熱鬧展開，麗晶精品將於12月18日至2026 年1月4日推出 「耶誕購...

當年刮起「追星旋風」 兩屆金馬影帝「歐威館」盼重視

紀念兩屆金馬影帝歐威，台南新化「歐威影像館」15年前成立，館藏涵蓋海報、劇照、劇本、道具與手稿，完整呈現歐威從「故鄉劫」...

想說心事但不想打電話？用寫的也行 生命線文字協談3年暴增4倍

台灣青少年自傷率逐年提升，不過青少年可能 「不想打電話」、「害怕開⼝說」，為接住青少年，社團法⼈國際⽣命線台灣總會三年前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。