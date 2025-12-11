搶攻耶誕節送禮商機 家樂福強推IP聯名零食餅乾、進口巧克力

搶攻耶誕節送禮商機，家樂福耶誕交換禮物今年特別匯集極具超萌可愛的 IP 聯名商品，從 Hello Kitty、kuromi、帕恰狗、蠟筆小新、史迪奇、玩具總動員熊抱哥/三眼怪多種超吸晴造型商品，從零食餅乾、巧克力、棉花糖、脆餅、公仔/布偶等，挹注第4季營運向上。

此外，迎接12月耶誕節，家樂福特別推出 Chocolate Fair 推薦高達 100 多款國內與進口知名品牌巧克力 商品，台灣代表推薦獲得世界巧克力大賽金牌殊榮的「Cona’s 妮娜」巧克力，以極具創意 的設計，將巧克力與各種食材結合，香甜苦酸各味均衡，濃郁而多層次的口感堅持，這次 特別以「限定店別」共 4 款商品皆全台限量 280 盒內，聖誕嚐鮮上架。

在進口巧克力推薦人氣品牌:好時 HERSHEY’S、明治Meiji、GODIVA、Kisses、瑞士蓮 Lindor、瑞士三角 TOBLERONE、Milka、LOTTE、KitKat、比利時白儷人 Alfredo、波蘭 Amoretta 等精選巧克力，活動期間12月10日~12月25日買一送一、二件省更多、 OPENPOINT 點數 10 倍送等，還有單筆購買巧克力商品，每滿 249 元送 30 元現金折價券。

冬季家樂福火鍋趴從11月開始暖呼呼上桌，邀集各大名店與品牌齊聚登場，精選超過 100 款火鍋湯底與湯品，滿足饕客的多樣口味選擇。延續去年「麻辣湯底年」舒麻風潮， 2025 冬季開檔， 再增加濃郁熬煮湯頭，從海底撈麻辣鍋、酸菜白肉鍋、胡椒豚骨豬肚，連拉麵王道湯頭濃雞白湯也入列，多樣化火鍋湯底提供選擇。

商品推薦