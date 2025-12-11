85℃吉伊卡哇「小八貓」造型蛋糕來了！公仔當掛飾、盒身變筆筒

85℃於10月1推出3款吉伊卡哇可愛造型蛋糕，和一款樂扣樂扣嚼對FUN飲吸管杯，開賣就掀起搶購潮，上市20天全台熱銷售出超過五成，相較過去新品，提早一個半月完銷。12月18日85℃將再推一款6吋小八貓立體公仔造型蛋糕，限量8,000個，錯過第一波的民眾，勿忘快手預定。

吉伊卡哇的好朋友「小八貓」來了，85℃再推出一款6吋小八貓立體公仔造型蛋糕，蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可自行串掛當成鑰匙圈或包包掛飾，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件，搭配豐富水果，蛋糕體是桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡，口感酸中帶甜。

此外，還有專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可以自行DIY做成筆筒或置物盒。蛋糕單顆售價620元。

