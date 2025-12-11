聽新聞
0:00 / 0:00
愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表
上個月在杜拜鐘表週（Dubai Watch Week），愛馬仕（Hermès）推出一款全新的工藝腕表Slim d'Hermès Hippocampe，表盤的海馬圖案是由倫敦插畫家Stuart Patience專為此表所創作，並採用愛馬仕獨家開創的皮革馬賽克工藝，由上百個細小的皮革馬賽克磚拼貼而成，搭配鐫刻金質表盤，共有紅跟藍兩個顏色。
為了將海馬的曲線完美地呈現在小巧的腕表上，鐫刻師先勾勒出海馬的輪廓，然後仔細以不同的工具雕琢出海馬的形體。雕刻完成後，接著進行特殊的皮革鑲嵌工藝，工匠需先將不同顏色的皮革削切成0.5毫米厚度，然後細心謹慎地裁出所需的形狀，以重現圖案中的每一部位。最後，這上百片小皮革被逐一鑲貼到表盤上。
在白K金表殼的襯托下，海馬彷彿穿上金色盔甲。兩款腕表均搭配Swift小牛皮表帶，以混凝土色或珍珠灰色襯托出表盤上絢麗多彩的馬賽克圖案。腕表均由愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯所驅動，每款腕表限量24只，並附有獨立編號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言