愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Slim d'Hermès Hippocampe白K金腕表紅色款，價格店洽。圖／愛馬仕提供
上個月在杜拜鐘表週（Dubai Watch Week），愛馬仕（Hermès）推出一款全新的工藝腕表Slim d'Hermès Hippocampe，表盤的海馬圖案是由倫敦插畫家Stuart Patience專為此表所創作，並採用愛馬仕獨家開創的皮革馬賽克工藝，由上百個細小的皮革馬賽克磚拼貼而成，搭配鐫刻金質表盤，共有紅跟藍兩個顏色。

為了將海馬的曲線完美地呈現在小巧的腕表上，鐫刻師先勾勒出海馬的輪廓，然後仔細以不同的工具雕琢出海馬的形體。雕刻完成後，接著進行特殊的皮革鑲嵌工藝，工匠需先將不同顏色的皮革削切成0.5毫米厚度，然後細心謹慎地裁出所需的形狀，以重現圖案中的每一部位。最後，這上百片小皮革被逐一鑲貼到表盤上。

在白K金表殼的襯托下，海馬彷彿穿上金色盔甲。兩款腕表均搭配Swift小牛皮表帶，以混凝土色或珍珠灰色襯托出表盤上絢麗多彩的馬賽克圖案。腕表均由愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機芯所驅動，每款腕表限量24只，並附有獨立編號。

Slim d'Hermès Hippocampe白K金腕表藍色款，價格店洽。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Hippocampe白K金腕表紅色款，價格店洽。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Hippocampe白K金腕表藍色款，價格店洽。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
在表盤上雕刻出海馬的輪廓。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Hippocampe製作過程。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
Slim d'Hermès Hippocampe製作過程。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
皮革鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供
