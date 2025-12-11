快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

麗晶精品耶誕購物節 勞力士重磅開幕還有鑽石之王下午茶

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新近加入麗晶精品的勞力士專門店位於地下一樓，店內空間融合經典蠔式腕表元素。圖/麗晶精品提供
新近加入麗晶精品的勞力士專門店位於地下一樓，店內空間融合經典蠔式腕表元素。圖/麗晶精品提供

各大商場百貨前亮起的耶誕節慶布置，也宣告年度購物季熱鬧展開，麗晶精品將於12月18日至2026 年1月4日推出 「耶誕購物節」，除推出多款獨家商品組合，活動期間的亮點活動還包括ROLEX勞力士新店開幕、海瑞溫斯頓推出耶誕限定午茶套餐，以及COAST餐廳攜手超過十位泰國頂尖主廚推出的「泰味新境」限定套餐，融合精品時尚與精緻餐飲，打造豐富節慶饗宴。

麗晶精品為「耶誕購物節」準備的消費滿額贈禮包括北海道椿 Tsubaki Salon 經典鬆餅、DOLCE TACUBO 耶誕手作沙布列禮盒、BVLGARI 白茶中性古龍水、Giorgio Armani 口袋巾，以及Stefano Ricci鱷魚皮鑰匙圈等。

使用台新、星展、滙豐、聯邦、彰化、永豐、合作金庫或美國運通卡消費，更可獲贈禮券或積分倍數回饋。

新近加入麗晶精品的勞力士專門店位於地下一樓，店內空間融合經典蠔式腕錶元素與現代美學語彙，透過柔和光影、溫潤木質、青銅與皮革細節，營造寧靜尊榮的鑑賞氛圍，「耶誕購物節」期間，將呈現多款經典與全新腕表系列供賓客鑑賞。

除了重量級精品進駐外，麗晶精品亦發揮飯店與精品商場共構的美食聚落優勢，為鑽石之王海瑞溫斯頓 Harry Winston打造「Harry Winston Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴下午茶」，於一樓中庭推出集合近十款精緻鹹甜小點的午茶組合，為味蕾勾勒優雅的節慶饗宴。

同時，位於麗晶精品地下二樓的COAST 餐廳也攜手泰國觀光局推出「The Amazing Flavors of Thailand 泰味新境」名廚企劃，匯集米其林星級與亞洲50最佳餐廳名廚，於台灣獨家演繹代表性料理。台北晶華酒店並同步推出「晶饗暹羅美食假期」住房專案，結合住宿與期間限定套餐，打造年末風味之旅。

鑽石之王海瑞溫斯頓打造的Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶。圖/麗晶精品提供
鑽石之王海瑞溫斯頓打造的Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶。圖/麗晶精品提供

麗晶 購物 套餐

延伸閱讀

航空四雄11月業績「淡月不淡」 耶誕及新年假期來臨…營收有望再衝高

台北艾麗酒店聯名法國精品香氛「Atelier Cologne」推耶誕調酒！還有耶誕大餐免費送紅酒

在施工區卡位？新北耶誕演唱會傳佔位亂象 市府緊急出手

今晚苗栗要飄雪了 苗栗耶誕城19日起連6天在竹南運動公園登場

相關新聞

愛馬仕獨門絕活皮革鑲嵌 栩栩如生的海馬工藝腕表

上個月在杜拜鐘表週（Dubai Watch Week），愛馬仕（Hermès）推出一款全新的工藝腕表Slim d'Her...

麗晶精品耶誕購物節 勞力士重磅開幕還有鑽石之王下午茶

各大商場百貨前亮起的耶誕節慶布置，也宣告年度購物季熱鬧展開，麗晶精品將於12月18日至2026 年1月4日推出 「耶誕購...

當年刮起「追星旋風」 兩屆金馬影帝「歐威館」盼重視

紀念兩屆金馬影帝歐威，台南新化「歐威影像館」15年前成立，館藏涵蓋海報、劇照、劇本、道具與手稿，完整呈現歐威從「故鄉劫」...

想說心事但不想打電話？用寫的也行 生命線文字協談3年暴增4倍

台灣青少年自傷率逐年提升，不過青少年可能 「不想打電話」、「害怕開⼝說」，為接住青少年，社團法⼈國際⽣命線台灣總會三年前...

迎佳節！倫敦巴黎同步更新超美耶誕櫥窗 FENDI可愛小狗吊飾好想收

FENDI迎接一年中最具儀式感的冬季節慶。不僅全球精品店自11月起陸續換上充滿節慶氣息的櫥窗，兼具創意、工藝與趣味的愛犬...

凱基金控公益月點亮聖誕季 打造歲末節慶體驗

聖誕佳節即將來臨，凱基金控公益月揭開序幕，結合全台最高飄雪聖誕樹，從12月16日起推出「聖誕公益市集」與「凱基聖誕．星光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。