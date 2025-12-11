麗晶精品耶誕購物節 勞力士重磅開幕還有鑽石之王下午茶

各大商場百貨前亮起的耶誕節慶布置，也宣告年度購物季熱鬧展開，麗晶精品將於12月18日至2026 年1月4日推出 「耶誕購物節」，除推出多款獨家商品組合，活動期間的亮點活動還包括ROLEX勞力士新店開幕、海瑞溫斯頓推出耶誕限定午茶套餐，以及COAST餐廳攜手超過十位泰國頂尖主廚推出的「泰味新境」限定套餐，融合精品時尚與精緻餐飲，打造豐富節慶饗宴。

麗晶精品為「耶誕購物節」準備的消費滿額贈禮包括北海道椿 Tsubaki Salon 經典鬆餅、DOLCE TACUBO 耶誕手作沙布列禮盒、BVLGARI 白茶中性古龍水、Giorgio Armani 口袋巾，以及Stefano Ricci鱷魚皮鑰匙圈等。

使用台新、星展、滙豐、聯邦、彰化、永豐、合作金庫或美國運通卡消費，更可獲贈禮券或積分倍數回饋。

新近加入麗晶精品的勞力士專門店位於地下一樓，店內空間融合經典蠔式腕錶元素與現代美學語彙，透過柔和光影、溫潤木質、青銅與皮革細節，營造寧靜尊榮的鑑賞氛圍，「耶誕購物節」期間，將呈現多款經典與全新腕表系列供賓客鑑賞。

除了重量級精品進駐外，麗晶精品亦發揮飯店與精品商場共構的美食聚落優勢，為鑽石之王海瑞溫斯頓 Harry Winston打造「Harry Winston Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴下午茶」，於一樓中庭推出集合近十款精緻鹹甜小點的午茶組合，為味蕾勾勒優雅的節慶饗宴。

同時，位於麗晶精品地下二樓的COAST 餐廳也攜手泰國觀光局推出「The Amazing Flavors of Thailand 泰味新境」名廚企劃，匯集米其林星級與亞洲50最佳餐廳名廚，於台灣獨家演繹代表性料理。台北晶華酒店並同步推出「晶饗暹羅美食假期」住房專案，結合住宿與期間限定套餐，打造年末風味之旅。 鑽石之王海瑞溫斯頓打造的Harry Winston Winter Wonderland冬日夢幻饗宴下午茶。圖/麗晶精品提供

商品推薦