當年刮起「追星旋風」 兩屆金馬影帝「歐威館」盼重視

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
出身台南新化小鎮，兩屆金馬影帝歐威影像館。記者吳淑玲／攝影
出身台南新化小鎮，兩屆金馬影帝歐威影像館。記者吳淑玲／攝影

紀念兩屆金馬影帝歐威，台南新化「歐威影像館」15年前成立，館藏涵蓋海報、劇照、劇本、道具與手稿，完整呈現歐威從「故鄉劫」到「秋決」的演藝軌跡，近來整修傳出要改成「地方館」，歐威館恐被修掉，引起文史工作者抗議，公所說是誤會不會更動；館內志工王榮森認為缺乏宣傳及地標不足，希望增強行銷。

歐威本名黃煌基，1965年以「養鴨人家」獲亞洲影展最佳男配角獎，並以「故鄉劫」（1967年）及「秋決」（1972年）兩度榮獲金馬獎最佳男主角。1973年因腎臟病逝世，享年37歲。歐威影像館位於楊逵文學紀念館後方，空間模擬早期戲院售票口與小型放映室，播放歐威主演經典老片。當年導演李行曾呼籲應成立永久典藏資料館，保存歐威生前作品與生平。

台南市城市文化交流協會理事長王榮森開館以來擔任志工至今。他回憶，歐威返鄉時比現代年輕人追星更轟動，歐威騎著紅色 Vespa 穿梭街道，吸引小朋友追逐，「歐威旋風」是至今難忘的畫面。王榮森說，小時候也曾與歐威「坦誠相見」，一同在嘉南大圳游泳，歐威也常與老鎮長蔡天基下棋，吸引一群孩子圍觀。

當年歐威轟動不輸年輕人追星，王榮森提到當年他讀新化國小沒錢看電影，總會在下課後衝進新化戲院「撿戲尾」，當時還有辯士解說，只要看歐威的畫面，全場觀眾便會高呼「歐威回來了！」

王榮森指出，館內展示屬國家電影資料庫保存珍貴資料，極具文化價值，不應隨意移動或更改使用功能。他也提到，楊逵文學紀念館的頭銜是楊逵兒子楊建請文學家鍾肇政題字，整修不能任意換成電腦字，保留珍貴文物。

楊逵和歐威都是具有國際吸引力的景點，歐威更是台灣影史不可忽視的代表人物。王榮森表示，希望透過此次整修，提升導覽與宣傳，增加文化活動，重振新化的文化生機，並讓更多人了解台灣早期電影歷史與歐威的重要地位。

新化區長李義隆說，歐威影像館和楊逵文學紀念館進行耐震補強中，工程約半年，相關展示都不會變動，文化局已規畫除了常設展外，未來會有更多策展及活動加強推廣行銷。

楊逵 文學 紀念館

