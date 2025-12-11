想說心事但不想打電話？用寫的也行 生命線文字協談3年暴增4倍

台灣青少年自傷率逐年提升，不過青少年可能 「不想打電話」、「害怕開⼝說」，為接住青少年，社團法⼈國際⽣命線台灣總會三年前提供「青少年⼼理健康⽂字協談服務」，自2022年10月至今年10月，文字協談有效服務人次從每月20至60件，攀升至2025年單月400件以上，累計全年突破3600 件，13至29高達84.7%，遠高於電話協談的10%。

生命線台灣總會發表「青少年⼼理健康⽂字協談服務」三年成果報告，辦公室主任陳萱佳表示，青少年遇到心理困難時，常選擇在網路上搜尋答案，不願讓身邊的人知道，也害怕被貼上汙名。

生命線調整求助入口，讓青少年只要在 Google 或 YouTube 搜尋關鍵字，即可看到生命線置頂資訊並連上文字協談平台，不需要加入 LINE 或撥打電話，大幅降低求助門檻。目前由花蓮、嘉義市、嘉義縣、新北與宜蘭五個生命線協會共同執行，今年台中與新竹生命線也將加入，共有53位志工，每天下午1點至晚上凌晨1點輪班。

陳萱佳說，文字協談自開線以來，服務量從2023年試辦期⾄今成長逾四倍，13至29歲青少年占比 85%，⼥性占8成，最小年僅12歲，與電話服務多年間始終在10%左右的比例形成強烈對比，顯示模式轉換成功「打到青少年的痛點」，近期服務量平均每日約24人。

陳萱佳表示，自2025年開始紀錄後，約18%青少年主動提到「想傷害自己」；而整體文字協談中，高達37%的案例屬於「有強烈自殺念頭或衝動」，有5%表示正在進行自傷行為。

陳萱佳說，青少年大多在深夜或獨處時求助，不願向家人或朋友傾訴。統計顯示，44%的青少年「從未向任何人求助，只願意告訴生命線」；37%由學校、醫院或心理專業轉介；另有 19%曾與朋友談過但拒絕進一步就醫。許多青少年表示，他們之所以願意，是因為透過文字講出心事。

陳萱佳提到，文字協談平均一則所需時間是55分鐘，是電話服務的3倍。來訊者在文字中能停頓、哭泣、冷靜再回訊，溝通深度也更高。協談結束後回饋顯示，75%青少年情緒有所改善、80%認為文字協談對自己「有幫助」、近80%更願意接觸外部求助資源、94%表示願意推薦給朋友。

陳萱佳說，許多青少年自傷前會嘗試「轉移注意力」，但當同儕也同樣陷入困境時，只能在房間或廁所獨自崩潰。生命線強調，協談之所以能協助青少年，是因為背後是真人、真實的關心，而非自動化系統或 AI。

台灣總會第25屆總會長許文德表示，現今孩子不愛打電話，透過文字好好陪伴孩子，其實孩子們不是故意自傷，只是不知道怎麼說出口跟排解，並希望被理解。呼籲面對新世代的求救訊號，社會應給予更多理解與包容，並推廣以「謝謝你跟我說」作為青少年⼼理危機議題溝通的起點。

臨床心理師黃揚文說，青少年自傷非單一原因造成，常融合成績壓力、家庭期待、人際困難等多重因素，自殺往往是「最後的結果」，背後真正的問題是「長期無人理解的痛苦」，也使孤獨與無助感被不斷放大，而自我價值則逐漸低落。

黃揚文指出，文字協談提供一個不必暴露脆弱、不會被責備、也不需鼓起勇氣「開口」的緩衝空間，能讓孩子先調節情緒、穩定狀態，再思考是否其他專業協助，社會也應減少對心理困難的批評，讓青少年願意說出痛苦、願意被看見。

為了協助開啟對話、降低自傷議題延伸的溝通阻礙，⽣命線今天正式發布印有「Not for show, for understanding」 的紋身貼紙，貼紙融⼊「奔跑的精靈」、「線條與星星」、「Thanks for telling me（謝謝你跟我說）」等元素，象徵陪伴、理解與願意傾聽。

●「謝謝你跟我說」生命線文字協談服務

(1)「社團法人國際生命線台灣總會」官方臉書：臉書搜尋「社團法人國際生命線台灣總會」，按讚後，使用發送訊息功能，即可進入平台。

(2)「生命線台灣總會」LINE帳號：LINE搜尋 ID「@taiwanlifeline1995」，加入好友後，即可進入平台。

(3)「社團法人國際生命線台灣總會」官方網站：https://www.life1995.org.tw，或掃描官方臉書或官方LINE帳號QR Code加入。

服務時間：周一至周上班日下午 1 - 5 時與晚間6時至 隔日凌晨 1 時 「謝謝你跟我說」生命線文字協談服務，可透過臉書搜尋「社團法人國際生命線台灣總會」或LINE搜尋 ID「@taiwanlifeline1995」，加入好友後，即可進入平台。圖／取自生命線台灣總會網站 為了協助開啟對話、降低自傷議題延伸的溝通阻礙，⽣命線今天正式發布印有「Not for show, for understanding」 的紋身貼紙。記者翁唯真／攝影 「謝謝你跟我說」生命線文字協談服務，可透過臉書搜尋「社團法人國際生命線台灣總會」或LINE搜尋 ID「@taiwanlifeline1995」，加入好友後，即可進入平台。圖／取自生命線台灣總會網站

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦