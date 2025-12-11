迎佳節！倫敦巴黎同步更新超美耶誕櫥窗 FENDI可愛小狗吊飾好想收

FENDI迎接一年中最具儀式感的冬季節慶。不僅全球精品店自11月起陸續換上充滿節慶氣息的櫥窗，兼具創意、工藝與趣味的愛犬吊飾系列也在熱烈期盼下於一年一度的送禮季節亮相。

今年的節慶視覺取材自FENDI 2026早春夏系列的「Falena」蛾翼圖騰，象徵蛻變、傳承與光影流動。倫敦哈羅德百貨及巴黎蒙田大道精品店率先亮相的櫥窗，以一組描繪Falena八階段蛻變的裝置藝術為核心，從Cuoio Romano皮革、繁複刺繡、鑲嵌工藝到拋光金屬細節，層層展現品牌工藝語彙，搭配電影感洋紅搭配柔白光影背景，營造出迷離而璀璨的節慶感。羅馬Palazzo精品店更將佳節氛圍延伸到店外Largo Goldoni廣場的節慶樹，鏡面金屬結構結合玻璃球呈現青綠、橘橙、板岩藍與柔粉等系列主色，將早春夏圖案語彙化作優雅活潑的冬日亮色。

呼應節慶氣氛，FENDI同步推出品牌家族傳人Silvia Venturini Fendi愛犬ITO為靈感的愛犬吊飾系列，將幽默與情感濃縮於迷你比例之中，成為歲末交換禮物的亮點選擇。包括以FF Jacquard配粉色裙襬體現品牌柔美氣息的Itina；以絲巾與迷你墨鏡展現街頭個性的Gina；以粉色Shearling結合高馬尾造型呈現俏甜姿態的Lola；戴上黑色小帽與面紗、散發神秘冬日氣氛的Igloo；以及以粉色蓬鬆帽搭配黑色毛料、色調對比鮮明的Penny，為年底的送禮清單增添一抹既玩趣又具質感的冬日心意。 FENDI Penny愛犬吊飾，32,000元。圖／FENDI提供 FENDI倫敦哈洛德百貨耶誕櫥窗London Harrods。圖／FENDI提供 FENDI Lola愛缺吊飾，32,000元。圖／FENDI提供 FENDI Igloo愛犬吊飾，30,400元。圖／FENDI提供 FENDI Penny愛犬吊飾，32,000元。圖／FENDI提供 FENDI Gina愛犬吊飾，26,800元。圖／FENDI提供 FENDI羅馬的Palazzo FENDI Roma店外耶誕樹。圖／FENDI提供 羅馬的Palazzo FENDI Roma總店耶誕櫥窗。圖／FENDI提供 FENDI巴黎蒙田大道耶誕櫥窗。圖／FENDI提供 FENDI推出愛犬造型吊飾。圖／FENDI提供 FENDI Lola愛犬吊飾，32,000元。圖／FENDI提供 FENDI巴黎蒙田大道耶誕櫥窗。圖／FENDI提供 羅馬的Palazzo FENDI Roma總店耶誕櫥窗。圖／FENDI提供 FENDI Itina愛犬吊飾，24,200元。圖／FENDI提供

