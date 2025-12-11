台中人哭了！傳承3代、2度入選米其林 「在來碗粿」最後營業日曝光

位於台中向上市場周邊、自2023年5月15日開業後已連續兩年獲得《臺灣米其林指南》入選肯定的「在來碗粿米糕專門」，宣告將於今年12月31日後熄燈。店家表示今年年中就開始思考未來，在衡量生涯目標後，做出了決定，「今年的最後一天，將是『在來』的最後營業日。」

「在來碗粿米糕專門」起源自嘉義民雄西安路的無名碗粿米糕店，手藝已傳承三代，店家表示，「從無名到有名，『在來』是我們三代人對於這項手藝、味蕾、信念、生活的公約數；因此選為進城起灶的第一個名字。」

《臺灣米其林指南》在2024年4月公布新入選店家時，特別肯定「在來」的多款碗粿。米其林評審員表示，「其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。」同時提醒饕客，「另有甜點黑糖碗粿，不妨加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。」

店裡的「招牌碗粿」、「招牌米糕」、「澎湃米糕」，以及「奶糖碗粿」，都是一時之選。除了以冷食供應的「招牌碗粿」，人氣品項「澎湃米糕」搭配脆口的花生、香酥的旗魚酥、以及醃製過後帶有酸甜滋味的小黃瓜，與米糕交融出迷人的香氣跟多層次口感。

此外，「奶糖碗粿」更是國內少數的甜食碗粿。先於在來米漿拌入黑糖，再於出餐前撒上黑糖粉，再搭配國產生乳製成的牛奶球（不是奶油球），店家希望「營造出如同牛奶糖、且伴隨糖粒脆脆口感的有趣變化。」

「在來」將謝幕的消息，也讓粉絲十分不捨，紛紛熱情留言「現在已經很少很少有人賣甜的碗糕了，好不容易有你們，以後吃不到了，想哭～這小時候的味道要絕跡了～」、「辛苦了！用心製作很棒的古早味美食！可惜了！」、「啊？！ 看來要趕快去吃了」、「我住台北，但我到台中ㄧ定會去您店吃碗粿及米糕，那是真的是我小時候懷念的味道！」 招牌碗粿。圖／摘自「在來碗粿米糕專門」FB粉絲團 澎湃米糕。圖／摘自「在來碗粿米糕專門」FB粉絲團 「在來碗粿米糕專門」位於台中市向上路一段。圖／摘自「在來碗粿米糕專門」FB粉絲團

