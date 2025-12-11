快訊

漫步紐約中央公園的時髦人怎麼穿？LV早秋男裝刻畫夏日城市多元族群

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Damier棋盤格外套配內裡為Monogram圖案的丹寧長褲。圖／路易威登提供
Damier棋盤格外套配內裡為Monogram圖案的丹寧長褲。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Pharrell Williams操刀設計的2026早秋系列，將於2026年4月23日起陸續上市。系列以在紐約中央公園的漫步為靈感，以服裝刻畫城市盛夏公園裡的人群。橫跨上東城到哈林區的中央公園，多元文化的交融也呼應了LVERS的全球社群核心理念。

直覺式、毫不做作的優雅學院風是本季設計的核心。經典西裝以更寬鬆的剪裁重新裁製，與運動休閒單品自然混搭，營造一種不經意的日常感。傳統紳士衣櫥裡的經典布料也透過年輕的設計視角進行重構，這種「設計元素轉換」的手法也延伸至以精緻剪裁布料製成的工作服，潑漆效果的丹寧單品讓人想起工作中的藝術家，這份美學理念同樣反映在天藍色Damier格紋與亮藍色圓點的服裝與配件上。

2026早秋男裝系列的第一章的重點為男裝經典單品：夾克。威爾斯親王格紋Monogram印花圖案連帽外套與同款長褲，重新解構了西裝；深藍色丹寧布料的教練外套也延續相同的概念，粗獷的Monogram Surplus以靛藍色丹寧布料出現於短袖襯衫、滑板短褲與工裝外套上。第二章則是以公園生活為靈感的夏季系列，包括磚紅色、半裡布的寬鬆亞麻西裝，或是海軍藍亞麻雙排扣襯衫，隨性混搭居家風格單品。

行李箱與配件部分，可見以米色塗層帆布重新詮釋的Monogram Surplus，妝點於經典包款、硬箱作品並以卡其色新造型推出大容量的Uptown托特包上，Surplus Patchwork拼接圖案廣泛用於經典包款上，以放大的Monogram圖案拼接在Monogram Surplus與天然帆布的底面上。2026春夏男裝秀上的Coffee Indigo Denim水洗效果也用在Speedy 30和Vagabond包款上，Speedy P9則以柔軟棕色麂皮搭配壓紋Monogram，以及鏤空白色Buttersoft皮革亮相。

中央公園的動感活力激發出青春奔放的路易威登男士形象。圖／路易威登提供
中央公園的動感活力激發出青春奔放的路易威登男士形象。圖／路易威登提供
無領外套與亞麻材質呈現以公園生活為靈感的夏季衣櫥。圖／路易威登提供
無領外套與亞麻材質呈現以公園生活為靈感的夏季衣櫥。圖／路易威登提供
Monogram圖案也在拼接格紋短褲與丹寧印花教練外套中現身。圖／路易威登提供
Monogram圖案也在拼接格紋短褲與丹寧印花教練外套中現身。圖／路易威登提供
帶點學院預科生般的少年氣質，伴隨隨性從容的魅力。圖／路易威登提供
帶點學院預科生般的少年氣質，伴隨隨性從容的魅力。圖／路易威登提供
經典西裝以更寬鬆的剪裁重新裁製，呈現彷彿穿久或傳承而來的自在優雅。圖／路易威登提供
經典西裝以更寬鬆的剪裁重新裁製，呈現彷彿穿久或傳承而來的自在優雅。圖／路易威登提供

