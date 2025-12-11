外送員專法禁「疊單」！ Uber執行長憂高運費恐影響市場

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
立法院最近審查「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，Uber會繼續跟有關單位溝通，期許創造雙贏。記者林澔一／攝影
立法院最近審查「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，Uber會繼續跟有關單位溝通，期許創造雙贏。記者林澔一／攝影

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）訪台，此行主要目的是感謝Uber台灣總部的團隊夥伴。對於立法院最近審查「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，庫斯洛沙希表示Uber非常支持這樣的專法，因為它可以帶給外送員更好的保障。

但庫斯洛沙希也對專法的某些方面感到擔憂，其中明定外送員未來不得「疊單」，也就是一次只能配送一張訂單。提高的配送成本可能會讓消費者望之怯步。台灣市場密度極高，因此「疊單」配送對業務成長至關重要，因為有效率的配送才能讓運費降低。

未來若沒有辦法疊單，對於消費者來說相對要付出更多的成本，對於商家來講餐點可能也沒有辦法更有效率地被送到消費者身上。庫斯洛沙希表示Uber會繼續跟有關單位溝通，期許創造雙贏。

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi），表示外送員未來若沒有辦法「疊單」，對於消費者來說相對要付出更多的成本。記者林澔一／攝影
Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi），表示外送員未來若沒有辦法「疊單」，對於消費者來說相對要付出更多的成本。記者林澔一／攝影
Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪台。記者林澔一／攝影
Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪台。記者林澔一／攝影

外送員 Uber 消費者

