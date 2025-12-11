孫興慜、空手道甜心文姿云冬日時尚示範 Burberry格紋、圍巾成亮點

如何兼顧保暖與造型？配件、樣式與色彩的選用，將能創造出整體造型的耳目一新、同時形塑個氣場。Burberry 2025冬季重新聚焦在經典格紋、風衣，讓英式風格從伸展台延伸至生活場域、機場、運動競技場，輕快時髦，同時更加碼發表Burberry「圍巾吧」（Scarf Bar），創造出一段柔軟、品味的愉悅時光。

同為運動明星的孫興慜則以紫藤綠風衣現身機場，內襯隱約秀出Burberry的經典格紋，帶來一段軍事風格的時尚變奏；「空手道甜心」文姿云則選穿了新版輪廓的Fitzrovia風衣，沙色雙面戰馬騎士圍巾，一面具有Burberry的「戰馬騎士」(EKD）圖像、另一面則為輕柔素色，風格任選。分別以風衣外套與輕便大衣搭配迷你B Clip信差包與泰迪熊吊飾的林廷憶與詹子萱，除了泰迪熊吊飾討喜可愛，內搭的粉色或米白色毛衣都編織以Burberry字樣，兼具都會俐落；在《影后》中表現出色的新生代男星詹懷雲以松露棕雙面羽絨外套與EKD戰馬騎士圍巾，像是鄰家大男孩般在凜冬中散發活力與青澀純真。

同時Burberry並在全球專門店推出「圍巾吧」（Scarf Bar），呈現Burberry引以為傲的多樣化圍巾選擇，超過數十色的格紋並有矜貴的溫暖喀什米爾毛料、桑蠶絲斜紋布，在「圍巾吧」中你也可以想用自己的創意「特調」，圍巾並提供可加上五個字元或符號的名字、縮寫，或選用喜愛的縫線顏色，可自用可贈禮，並為心愛的她（他）或家人溫暖纏繞、時髦過冬。 Burberry頁岩綠Thomas泰迪熊吊飾，14,500元。圖／Burberry提供 Burberry在專門店中發表全新「圍巾吧」，並帶來「風格特製」服務。圖／Burberry提供 Burberry紅木棕及腰短版絎縫尼龍Floriston外套，65,000元。圖／Burberry提供 Burberry沙米色迷你B Clip信差包，69,000元。圖／Burberry提供 Burberry沙色雙面兩用戰馬騎士標記圍巾，22,900元。圖／Burberry提供 Burberry貝殼米色長版Gabardine Fitzrovia風衣，99,000元。圖／Burberry提供 台灣新生代男星詹懷雲，以松露棕雙面羽絨外套搭配了戰馬騎士圍巾、輕鬆瀟灑。圖／Burberry提供 Burberry的「圍巾吧」提供可加上五個字元或符號的名字或縮寫，亦可選用喜愛的縫線顏色。圖／Burberry提供 林廷憶（右）與詹子萱分別在迷你B Clip信差包上「加掛」了泰迪熊吊飾，像是隨身寵物、可愛討喜。圖／Burberry提供

