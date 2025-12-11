快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

孫興慜、空手道甜心文姿云冬日時尚示範 Burberry格紋、圍巾成亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
南韓足球明星孫興慜與台灣「空手道甜心」文姿云分別以風衣穿搭，將運動場的耀眼風采延伸到生活日常。圖／Burberry提供
南韓足球明星孫興慜與台灣「空手道甜心」文姿云分別以風衣穿搭，將運動場的耀眼風采延伸到生活日常。圖／Burberry提供

如何兼顧保暖與造型？配件、樣式與色彩的選用，將能創造出整體造型的耳目一新、同時形塑個氣場。Burberry 2025冬季重新聚焦在經典格紋、風衣，讓英式風格從伸展台延伸至生活場域、機場、運動競技場，輕快時髦，同時更加碼發表Burberry「圍巾吧」（Scarf Bar），創造出一段柔軟、品味的愉悅時光。

同為運動明星的孫興慜則以紫藤綠風衣現身機場，內襯隱約秀出Burberry的經典格紋，帶來一段軍事風格的時尚變奏；「空手道甜心」文姿云則選穿了新版輪廓的Fitzrovia風衣，沙色雙面戰騎士圍巾，一面具有Burberry的「戰馬騎士」(EKD）圖像、另一面則為輕柔素色，風格任選。分別以風衣外套與輕便大衣搭配迷你B Clip信差包與泰迪熊吊飾的林廷憶與詹子萱，除了泰迪熊吊飾討喜可愛，內搭的粉色或米白色毛衣都編織以Burberry字樣，兼具都會俐落；在《影后》中表現出色的新生代男星詹懷雲以松露棕雙面羽絨外套與EKD戰馬騎士圍巾，像是鄰家大男孩般在凜冬中散發活力與青澀純真。

同時Burberry並在全球專門店推出「圍巾吧」（Scarf Bar），呈現Burberry引以為傲的多樣化圍巾選擇，超過數十色的格紋並有矜貴的溫暖喀什米爾毛料、桑蠶絲斜紋布，在「圍巾吧」中你也可以想用自己的創意「特調」，圍巾並提供可加上五個字元或符號的名字、縮寫，或選用喜愛的縫線顏色，可自用可贈禮，並為心愛的她（他）或家人溫暖纏繞、時髦過冬。

Burberry頁岩綠Thomas泰迪熊吊飾，14,500元。圖／Burberry提供
Burberry頁岩綠Thomas泰迪熊吊飾，14,500元。圖／Burberry提供
Burberry在專門店中發表全新「圍巾吧」，並帶來「風格特製」服務。圖／Burberry提供
Burberry在專門店中發表全新「圍巾吧」，並帶來「風格特製」服務。圖／Burberry提供
Burberry紅木棕及腰短版絎縫尼龍Floriston外套，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry紅木棕及腰短版絎縫尼龍Floriston外套，65,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙米色迷你B Clip信差包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙米色迷你B Clip信差包，69,000元。圖／Burberry提供
Burberry沙色雙面兩用戰馬騎士標記圍巾，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry沙色雙面兩用戰馬騎士標記圍巾，22,900元。圖／Burberry提供
Burberry貝殼米色長版Gabardine Fitzrovia風衣，99,000元。圖／Burberry提供
Burberry貝殼米色長版Gabardine Fitzrovia風衣，99,000元。圖／Burberry提供
台灣新生代男星詹懷雲，以松露棕雙面羽絨外套搭配了戰馬騎士圍巾、輕鬆瀟灑。圖／Burberry提供
台灣新生代男星詹懷雲，以松露棕雙面羽絨外套搭配了戰馬騎士圍巾、輕鬆瀟灑。圖／Burberry提供
Burberry的「圍巾吧」提供可加上五個字元或符號的名字或縮寫，亦可選用喜愛的縫線顏色。圖／Burberry提供
Burberry的「圍巾吧」提供可加上五個字元或符號的名字或縮寫，亦可選用喜愛的縫線顏色。圖／Burberry提供
林廷憶（右）與詹子萱分別在迷你B Clip信差包上「加掛」了泰迪熊吊飾，像是隨身寵物、可愛討喜。圖／Burberry提供
林廷憶（右）與詹子萱分別在迷你B Clip信差包上「加掛」了泰迪熊吊飾，像是隨身寵物、可愛討喜。圖／Burberry提供

圍巾 Burberry

延伸閱讀

獅吼聲靠近帳篷 雷艾美緊張到不斷向管理員求救

足球／威脅曝光懷孕墮胎 女子勒索韓國球星孫興慜判刑4年

搭地鐵打翻奶茶！她「脫圍巾」蹲地擦 陸網友讚：素質太高了

小櫻花編織技能大爆發！宮脇咲良「化身織女」 親織連帽圍巾太可愛 粉絲敲碗同款毛線被問爆

相關新聞

外送員專法禁「疊單」！ Uber執行長憂高運費恐影響市場

Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）訪台，此行主要目的是感謝Uber台灣總部的團隊夥伴。對於立...

麗晶精品 ROLEX 重磅開幕！耶誕購物節集結逾50家精品開跑

耶誕佳節將至，各大商場百貨前亮起的節慶佈置也宣告年度購物季熱鬧展開。擁有「精品首府」之稱的麗晶精品，將於12月18日至2...

孫興慜、空手道甜心文姿云冬日時尚示範 Burberry格紋、圍巾成亮點

如何兼顧保暖與造型？配件、樣式與色彩的選用，將能創造出整體造型的耳目一新、同時形塑個氣場。Burberry 2025冬季...

高鐵假期推泡湯套票行程 精選全台七大溫泉

台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，精選北中南多處人氣湯泉，其中六龜寶來行程內含高鐵來回車票+住宿...

築間再攻新戰場！首度插旗港式點心 今年以來狂開四個新品牌

築間（7723）11日正式宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料...

年底聚餐熱潮來了！台中業者紛推新菜搶攻商機

歲末年終之際聚會多，業者紛推招牌菜搶攻商機。台中金典酒店的「金園中餐廳」，今年底前推出「呷福飽2.0」限定專案，以超值價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。