聽新聞
0:00 / 0:00
孫興慜、空手道甜心文姿云冬日時尚示範 Burberry格紋、圍巾成亮點
如何兼顧保暖與造型？配件、樣式與色彩的選用，將能創造出整體造型的耳目一新、同時形塑個氣場。Burberry 2025冬季重新聚焦在經典格紋、風衣，讓英式風格從伸展台延伸至生活場域、機場、運動競技場，輕快時髦，同時更加碼發表Burberry「圍巾吧」（Scarf Bar），創造出一段柔軟、品味的愉悅時光。
同為運動明星的孫興慜則以紫藤綠風衣現身機場，內襯隱約秀出Burberry的經典格紋，帶來一段軍事風格的時尚變奏；「空手道甜心」文姿云則選穿了新版輪廓的Fitzrovia風衣，沙色雙面戰馬騎士圍巾，一面具有Burberry的「戰馬騎士」(EKD）圖像、另一面則為輕柔素色，風格任選。分別以風衣外套與輕便大衣搭配迷你B Clip信差包與泰迪熊吊飾的林廷憶與詹子萱，除了泰迪熊吊飾討喜可愛，內搭的粉色或米白色毛衣都編織以Burberry字樣，兼具都會俐落；在《影后》中表現出色的新生代男星詹懷雲以松露棕雙面羽絨外套與EKD戰馬騎士圍巾，像是鄰家大男孩般在凜冬中散發活力與青澀純真。
同時Burberry並在全球專門店推出「圍巾吧」（Scarf Bar），呈現Burberry引以為傲的多樣化圍巾選擇，超過數十色的格紋並有矜貴的溫暖喀什米爾毛料、桑蠶絲斜紋布，在「圍巾吧」中你也可以想用自己的創意「特調」，圍巾並提供可加上五個字元或符號的名字、縮寫，或選用喜愛的縫線顏色，可自用可贈禮，並為心愛的她（他）或家人溫暖纏繞、時髦過冬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言