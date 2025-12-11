高鐵假期推泡湯套票行程 精選全台七大溫泉

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案網羅全台好湯，前往遠山望月享受冬日旅行。高鐵提供
台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，精選北中南多處人氣湯泉，其中六龜寶來行程內含高鐵來回車票+住宿，即日起至2026年2月底前，每週四或日台北出發每位6,650元起。

台灣高鐵從宜蘭礁溪、台北北投、苗栗泰安、南投，到台南關子嶺、高雄六龜寶來、屏東四重溪等溫泉勝地，其中特別推薦「六龜寶來湯泉．南橫啞口祕境山城慢旅2日精緻遊」，產品包含高鐵來回車票+專車接駁+住宿。

即日起至2026年2月底前，每週四或日台北出發每位6,650元起，行程首日走訪美濃地區景點，領略地方人文與自然之美，次日則登上南橫公路最高點─大關山隧道埡口，欣賞壯麗雲海與高山景致並造訪瑪舒霍爾部落吊橋，體驗山籟愛玉DIY。夜晚入住寶來溫泉Villa 露營車享受半露天湯屋，感受貼近自然的泡湯時光。

此外，響應屏東縣政府「屏東四重溪溫泉季」活動，高鐵假期也推出「搭高鐵．遊屏東」季節限定一日豐富行，帶您到屏東泡溫泉、享美食、賞燈、拿伴手禮，即日起至2026年1月中旬，凡假日台北出發每位3,210元起！

其中，「福安宮、看海美術館、四重溪賞燈一日遊」可依喜好選擇在地三大體驗，包括溫泉泡湯、手帕洋蔥染或雨來菇農事體驗，再加贈茄芷袋、蔥頭意麵與洋蔥爆米花等在地伴手禮，讓您深度感受南國溫泉鄉的好客魅力。

若想輕鬆安排溫泉飯店之旅，則推薦「南投雲品溫泉酒店日月潭2日自由行」，行程包含高鐵來回車票+住宿，以台北出發至台中為例，平日出發最低6,520元起，週一至週四平日入住，再享限量升等尊榮山景客房，各種多元湯泉組合，滿足旅客對暖冬小旅行的期待。

台灣享有獨天獨厚的珍貴溫泉資源，具有多樣性泉質，是世界最佳的泉質區之一；高鐵假期一次整合交通、住宿與行程，多樣化的超值選擇，無論是安排週末小旅行或計畫暖冬度假，幫您省時、省力、更省荷包。

即日起，訂購屏東四重溪或是高雄六龜寶來行程，再加送限量摩斯漢堡「超級大麥元氣牛肉珍珠堡套餐」兌換券（價值$200元，數量有限，贈完為止）。這個冬天，泡好湯、吃美食、賞美景，選擇高鐵說走就走，輕鬆開啟最自在、最溫暖的湯泉慢旅。

