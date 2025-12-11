快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

築間再攻新戰場！首度插旗港式點心 今年以來狂開四個新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間餐飲集團將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。築間／提供
築間餐飲集團將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。築間／提供

築間（7723）11日正式宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚。透過此次合作，築間也將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。

築間今年以來新品牌齊發，先是在4月開出平價火鍋品牌「芡芳石頭火鍋」，9月首度切入中餐市場，開出新品牌「麟德殿牛肉麵」，趕在年底之前，12月再新增兩個新品牌，分別是引進全台首家「中央韓鍋酒舍」，將韓國醒酒湯與牛腸火鍋等主打商品引入台灣餐飲市場，以及自創港式料理新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，顯示集團持續透過多元化品牌組合擴大消費族群，提高市場滲透率。

築間推進新品牌的速度也相當快速，「芡芳石頭火鍋」目前已來到八家店，麟德殿牛肉麵開出首店後，目前有2家已在籌備中，中央韓鍋酒舍除了首店可望在本月開出外，有2家也在進行籌備中，喜辰港式點心茶餐廳亦有2店進入籌備期，整體來看，築間透過新品牌形成牛肉麵、韓式料理到港式點心的多菜系矩陣，同時可看出，集團在中式料理市場的版圖正加速擴張。

築間表示，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心價值，期待成為台灣港式餐飲市場的新亮點。此次邀請知名主廚黃義仁掌舵，不僅象徵集團深化中式品類布局，更展現築間打造高品質新品牌的企圖與決心。

該品牌未來將推出多項經典與創新港式點心，包括精緻蒸點、創意茶點、手作鹹甜品、以及多款中式料理；以最新鮮的食材與全手工製程，呈現道地濃郁的港式風味。

「喜辰港式點心茶餐廳」12月推出後，預計2026年第1季將在台中開出第2家分店。將為集團多品牌版圖再添重要布局。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超過三十年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚。築間／提供
超過三十年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚。築間／提供

料理 市場 餐飲 築間

延伸閱讀

市場觀察室／火鍋業創新行銷 抓住顧客的胃

牛肉麵、排骨飯109元！三商巧福「2025週年慶」限時9天 首日加碼「對中這4碼」牛肉麵免費

全聯、愛買火鍋季推百款優惠湯底 家樂福搶先開賣aespa聯名款辛拉麵

南韓遊客吃牛肉麵 他1舉動讓網笑瘋：展現台灣人對食物自尊心

相關新聞

築間再攻新戰場！首度插旗港式點心 今年以來狂開四個新品牌

築間（7723）11日正式宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料...

年底聚餐熱潮來了！台中業者紛推新菜搶攻商機

歲末年終之際聚會多，業者紛推招牌菜搶攻商機。台中金典酒店的「金園中餐廳」，今年底前推出「呷福飽2.0」限定專案，以超值價...

饗食天堂嘉義開店有譜？ 耐斯王子大飯店給了答案

國內餐飲龍頭響賓集團旗下超人氣自助餐品牌「饗食天堂」，傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店「萬國百匯」，消息曝光立刻在網...

有行旅／明年2月 遊日泡湯賞櫻

箱根與伊豆同為日本極富盛名的溫泉勝地，冬末春初從箱根出發，先享受箱根溫泉的美好，再前往本州欣賞最早綻放的櫻花「河津櫻」，...

環球購物中心20周年喜上加喜 再拿下高雄車站商業大樓開發最優申請人

Global Mall環球購物中心新北中和店今年滿20周年，今晚特別舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，匯聚百家合作品牌代...

CoCo、UG「招牌手搖飲買1送1」！清心×浪浪別哭 聯名杯身傳遞溫暖

連鎖手搖飲「UG 樂己」將於12月13日正式插旗台北中山南西商圈，並預告品牌代言人「告五人」將於12月12日即將快閃門市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。