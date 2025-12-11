築間再攻新戰場！首度插旗港式點心 今年以來狂開四個新品牌

築間（7723）11日正式宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚。透過此次合作，築間也將正式進軍港式餐飲領域，並以匠心手工港點為核心，打造全新的中式餐飲品牌。

築間今年以來新品牌齊發，先是在4月開出平價火鍋品牌「芡芳石頭火鍋」，9月首度切入中餐市場，開出新品牌「麟德殿牛肉麵」，趕在年底之前，12月再新增兩個新品牌，分別是引進全台首家「中央韓鍋酒舍」，將韓國醒酒湯與牛腸火鍋等主打商品引入台灣餐飲市場，以及自創港式料理新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，顯示集團持續透過多元化品牌組合擴大消費族群，提高市場滲透率。

築間推進新品牌的速度也相當快速，「芡芳石頭火鍋」目前已來到八家店，麟德殿牛肉麵開出首店後，目前有2家已在籌備中，中央韓鍋酒舍除了首店可望在本月開出外，有2家也在進行籌備中，喜辰港式點心茶餐廳亦有2店進入籌備期，整體來看，築間透過新品牌形成牛肉麵、韓式料理到港式點心的多菜系矩陣，同時可看出，集團在中式料理市場的版圖正加速擴張。

築間表示，全新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」將以「手工現做 × 精緻港點×匠心技藝」為核心價值，期待成為台灣港式餐飲市場的新亮點。此次邀請知名主廚黃義仁掌舵，不僅象徵集團深化中式品類布局，更展現築間打造高品質新品牌的企圖與決心。

該品牌未來將推出多項經典與創新港式點心，包括精緻蒸點、創意茶點、手作鹹甜品、以及多款中式料理；以最新鮮的食材與全手工製程，呈現道地濃郁的港式風味。

「喜辰港式點心茶餐廳」12月推出後，預計2026年第1季將在台中開出第2家分店。將為集團多品牌版圖再添重要布局。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

