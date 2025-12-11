快訊

年底聚餐熱潮來了！台中業者紛推新菜搶攻商機

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中金典酒店的「金園中餐廳」，今年底前推出「呷福飽2.0」限定專案，以超值價品嘗多種港點、粵式料理。圖／業者提供
台中金典酒店的「金園中餐廳」，今年底前推出「呷福飽2.0」限定專案，以超值價品嘗多種港點、粵式料理。圖／業者提供

歲末年終之際聚會多，業者紛推招牌菜搶攻商機。台中金典酒店的「金園中餐廳」，今年底前推出「呷福飽2.0」限定專案，以超值價品嘗多種港點、粵式料理。台中星享道酒店集團旗下星饗道國際自助餐，冬季則主打「蝦、蟹」，各式蝦蟹料理端上桌，選擇多元。

金典酒店的金園中餐廳嚴選食材，結合傳統工法與創意手藝，一次推出7道精心打造的新菜，包括「山楂陳醋排骨」、「上湯奶油焗鮮蝦」、「蒜蓉蒸角瓜」、「臘味韭香炒飯」，從爽口蔬食到濃郁煲品，都是讓人一吃就愛上的好味道。

另金園中餐廳限時推出「呷福飽2.0專案」，即日起至今年12月31日，從港式經典到正宗粵式風味，菜色超過數十道，民眾用餐可以自選菜色。

星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」推出冬季海味企畫「真多蝦、金多蟹 - 感謝有你饗到你」，精選松葉蟹、蘭花蟹、牛蹄蟹、法國螺與白蝦端上桌，周末更有限定的主廚「蒸汽石頭蝦料理秀」，高溫蒸氣將蝦肉鮮度完全鎖住，白煙升起、香氣四溢，帶來強烈的視覺效果。

為呼應歲末感謝氛圍，餐廳也特別設置「歲末感謝留言區」，邀請顧客寫下祝福、感謝與鼓勵的話語，並於餐廳外的大型跑馬燈播放，讓溫暖訊息在城市裡流動。

迎接耶誕節，85度C今年推出多款耶誕蛋糕，加入雪人、小熊、麋鹿等立體裝飾，即日起至12月25日再推主題切片蛋糕第二件8折，購買整模指定款還能抽 JellyCat 毛絨玩偶。

85度C也預告12月19日到12月25日推出指定長條蛋糕任選2條特價359元，12月24日平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第2杯特價30元。

台中星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」推出冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹- 感謝有你饗到你」。圖／業者提供
台中星享道酒店集團旗下「星饗道國際自助餐」推出冬季海味企劃「真多蝦、金多蟹- 感謝有你饗到你」。圖／業者提供

