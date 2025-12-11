饗食天堂嘉義開店有譜？ 耐斯王子大飯店給了答案

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國內餐飲龍頭響賓集團旗下超人氣自助餐品牌「饗食天堂」，傳出將進駐嘉義市五星級耐斯王子大飯店「萬國百匯」，消息曝光立刻在網路掀起熱烈討論。耐斯廣場業者證實，確實與饗賓集團洽談中，但開店時間尚未拍板，並非網傳明年3月。

消息曝光後，許多網友難掩興奮，紛紛留言「終於等到了」、「不用再跑台中、台南吃Buffet了！」顯示饗食天堂人氣魅力。長期以來嘉義地區缺乏大型Buffet品牌進駐，此次若成真，勢必填補市場空白。

耐斯廣場目前有饗賓集團旗下2大餐飲品牌「開飯川食堂」與泰式料理「饗泰多」營業，生意亮眼，加上五星級飯店高空景觀區深受饕客喜愛，讓外界更期待超人氣自助餐品牌「饗食天堂」進駐後的加乘效應。

嘉義餐飲市場之所以看好，與近年產業動能加速有關。台積電在嘉義科學園區2座先進封裝廠，預計明、後年量產，加上產業園區啟動帶來大量就業人口，使餐飲需求持續攀升。

饗賓集團2022年就前瞻布局，在嘉義縣馬稠後產業園區取得1.5萬坪土地，投入8億元打造「嘉義食材中心」，推動產地到餐桌的食材供應鏈，深化契作並強化食安溯源。饗賓餐旅集團桃園起家，目前旗下擁有八大品牌、全台55家分店，是國內指標性餐飲企業。

「饗食天堂」若正式落腳嘉義，不僅象徵餐飲巨頭看好嘉義市場，也讓當地餐飲選擇更豐富，帶動競爭與品質提升。雖然開幕時間尚未定案，但嘉義民眾期待提前爆棚。隨著洽談持續進行，「饗食天堂嘉義店」的到來，或許只是時間早晚的問題。

