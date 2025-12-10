快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

環球購物中心20周年喜上加喜 再拿下高雄車站商業大樓開發最優申請人

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall新北中和結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心，並成為環球購物中心全台連鎖版圖的重要起 點與示範據點。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和結合購物、餐飲、休憩與親子互動的社區生活核心，並成為環球購物中心全台連鎖版圖的重要起 點與示範據點。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心新北中和店今年滿20周年，今晚特別舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，匯聚百家合作品牌代表、資深專櫃人員一起慶祝重要時刻。全台有8家據點的環球購物中心，2025年營收有望逆勢成長超過5%，身為環球零售版圖起點的中和店今年營收預期有2%成長、超越65億元。而冠德也同步公告環球購物中心取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，預計整建期二年，有望2028年完成。

Global Mal以中和店為起點，當時冠德建設創辦人馬玉山一直想在台灣開出「真正的購物中心」，現任Global Mall董事長馬志綱當時從中和店籌備招商便加入參與，中和店從2005年3月開始招商，半年內順利完成200家品牌廠商招商目標，當年12月開幕為雙北首間購物中心。

中和店首年業績近30億元，至今已呈現逾2倍成長，品牌陣容也不斷優化。馬志綱指出，20年前從無到有，這一切走到今天感謝所有在地居民更感謝所有廠商。站在20周年新起點，未來的發展方向更加清晰，除了持續與供應商攜手合作、升級既有店鋪外，未來將更專注於提升場域魅力及滿足消費者多元需求，致力於與合作夥伴共同為實體通路帶來更多人流與商機，推動營收成長、帶動整體產業升級。

Global Mall中和店也將啟動優化升級計畫，進行營運與商品優化調整，透過三大核心重點驅動未來營運。首先是商品結構上持續強化流行性商品與進口品牌導入，並推動超市改裝升級，全面滿足新世代對質感生活的需求。其次為會員深耕與生態互導，今年會員數正式突破160萬，預計明年朝180萬邁進，並透過電子支付整合及館內品牌會員互導機制擴大服務廣度。接著是OMO虛實融合賦能，「環球Online」透過線上平台的無限貨架與24小時服務，協助館內外品牌延伸銷售觸角，藉此擴大整體平台規模，發揮線上線下整合的最大綜效。

Global Mall新北中和店20周年，今晚舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，Global Mall董事長馬志綱（左五）與營運團隊、匯聚百家合作品牌代表參與。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和店20周年，今晚舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，Global Mall董事長馬志綱（左五）與營運團隊、匯聚百家合作品牌代表參與。圖／Global Mall提供

環球購物中心 中和 品牌

