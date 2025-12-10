環球購物中心20周年喜上加喜 再拿下高雄車站商業大樓開發最優申請人

Global Mall環球購物中心新北中和店今年滿20周年，今晚特別舉辦「20周年感恩耶誕點燈晚會」，匯聚百家合作品牌代表、資深專櫃人員一起慶祝重要時刻。全台有8家據點的環球購物中心，2025年營收有望逆勢成長超過5%，身為環球零售版圖起點的中和店今年營收預期有2%成長、超越65億元。而冠德也同步公告環球購物中心取得「高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間遴選出租案」之最優申請人，預計整建期二年，有望2028年完成。

Global Mal以中和店為起點，當時冠德建設創辦人馬玉山一直想在台灣開出「真正的購物中心」，現任Global Mall董事長馬志綱當時從中和店籌備招商便加入參與，中和店從2005年3月開始招商，半年內順利完成200家品牌廠商招商目標，當年12月開幕為雙北首間購物中心。

中和店首年業績近30億元，至今已呈現逾2倍成長，品牌陣容也不斷優化。馬志綱指出，20年前從無到有，這一切走到今天感謝所有在地居民更感謝所有廠商。站在20周年新起點，未來的發展方向更加清晰，除了持續與供應商攜手合作、升級既有店鋪外，未來將更專注於提升場域魅力及滿足消費者多元需求，致力於與合作夥伴共同為實體通路帶來更多人流與商機，推動營收成長、帶動整體產業升級。